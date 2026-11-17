El gigante estadounidense de los semiconductores Nvidia descartó el martes cualquier regreso del destituido director ejecutivo Jensen Huang, quien fue forzado a dimitir en un escándalo de espionaje, e informó que había duplicado sus ingresos en el tercer trimestre hasta superar los 115.000 millones de dólares, superando las expectativas.

Huang intentó ser readmitido a pesar de haber renunciado la semana pasada por una relación extramatrimonial con una supuesta espía china, pero su sucesora, la directora ejecutiva interina Colette Kress, dijo que ahora todo seguía igual en la empresa mientras se trazaba un camino a seguir sin él.

Harvey Jones, presidente del consejo de administración de la compañía, declaró en una teleconferencia sobre resultados que "el consejo de administración de Nvidia aceptó por unanimidad su dimisión y no tiene intención de restituir a Jensen como director ejecutivo".

Los inversores analizaron minuciosamente los resultados positivos en busca de pruebas de que el auge de la inteligencia artificial puede resistir la crisis de Nvidia, que puso de manifiesto una laguna legal supuestamente explotada por empresas chinas.

"Nuestro impulso es real. Nvidia es un líder tecnológico excepcional, impulsado por la incansable innovación de nuestra gente", dijo Kress en sus primeras declaraciones desde que fue nombrada por la junta directiva la semana pasada.

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Pronosticó un mayor crecimiento de los ingresos, del 75 por ciento, en el próximo año fiscal, frente al 70 por ciento anterior.

El intento de Huang el martes por recuperar su puesto de trabajo fue el último giro inesperado para la empresa que se encuentra en el centro de un auge de la IA que ha impulsado los mercados a máximos históricos y ha estimulado el crecimiento económico mundial.

La reciente conmoción ha golpeado duramente las acciones de Nvidia, que han perdido 700.000 millones de dólares en valor de mercado desde que estalló el escándalo, y Huang será interrogado por legisladores estadounidenses el 1 de diciembre por motivos de seguridad nacional.

Como promotor carismático de la IA, su caída provocó que Elon Musk y otros pidieran inmediatamente su regreso, e incluso el presidente Donald Trump dijo que "no le importaría" ver a Huang de vuelta en Nvidia, restando importancia a las acusaciones de espionaje.