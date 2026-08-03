Difunden imágenes del regreso a entrenamientos con grande de Europa de futbolista que fue autorizado a jugar tras dos años de sanción

Mykhailo Mudryk regresó a los entrenamientos este lunes. El extremo ucraniano del Chelsea ahora está habilitado para competir después de que la Federación Inglesa de Fútbol (FA) y la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) resolvieran el proceso disciplinario por dopaje que lo dejó fuera del juego desde finales de 2024.

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La resolución pone fin a casi 20 meses de espera para el futbolista de 25 años, quien dio positivo por meldonio en un control antidopaje hecho fuera de competición en octubre de 2024.

Inicialmente, la FA le impuso una sanción de cuatro años, pero el caso dio un giro tras la actualización de los criterios científicos de la AMA, los cuales establecieron que la concentración que fue detectada en la muestra ya no iba a ser considerada una infracción con los parámetros actuales.

Como resultado, las partes llegaron a un acuerdo que dio por cumplido el período de inelegibilidad con el tiempo que ya había permanecido suspendido.

En el transcurso del proceso, Mudryk defendió su inocencia y aseguró que en ningún momento consumió de forma voluntaria una sustancia prohibida. Chelsea de igual forma respaldó de manera pública al jugador y celebró el cierre del caso, calificándolo como un momento importante tanto para el club como para el futbolista.

El técnico Xabi Alonso, quien hace poco llego a banquillo del conjunto londinense habló sobre su satisfacción por recuperar a uno de los atacantes más veloces de la plantilla.

Sin embargo, reconoció que el regreso deberá ser progresivo debido al largo tiempo que el ucraniano estuvo sin jugar partidos oficiales. Según Reuters, el entrenador ve que el principal reto será regresarle el ritmo competitivo antes del inicio de la temporada.

Mudryk no disputa un partido oficial desde noviembre de 2024 y en el transcurso de su suspensión, no pudo entrenar junto al primer equipo. Ahora se unirá a la gira de pretemporada del Chelsea en Hong Kong, lugar donde comenzará su proceso de readaptación bajo las órdenes de Alonso.

El regreso del extremo ucraniano de igual forma abre interrogantes acerca de su futuro en Stamford Bridge.

Desde su llegada procedente del Shakhtar Donetsk en enero de 2023, el atacante no llegó a consolidarse como una pieza indiscutible y la competencia en las bandas incrementó durante su ausencia con la llegada de nuevos refuerzos.

Por último, según foot Mercato, podría irse cedido al Racing de Estrasburgo de Francia, y esto tiene todo el sentido porque los dueños del Chelsea son los mismos dueños del equipo francés.