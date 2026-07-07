NTN24
Martes, 07 de julio de 2026
Martes, 07 de julio de 2026
Ayuda humanitaria para Venezuela

La Comunidad de Madrid anunció que destinará un millón de euros en ayuda humanitaria para Venezuela

julio 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre ayuda a Venezuela - Fotos: AFP
Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre ayuda a Venezuela - Fotos: AFP
La noticia fue anunciada por Ayuso, luego de sostener un encuentro en la Real Casa de Correos con el presidente legítimo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes que destinarán para Venezuela un millón de euros para ayuda humanitaria, tras los fuertes terremotos que afectaron a la nación sudamericana.

TE PUEDE INTERESAR:

La noticia fue anunciada por Ayuso, luego de sostener un encuentro en la Real Casa de Correos con el presidente legítimo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia.

“La Comunidad de Madrid destina un millón de euros en ayuda humanitaria a Venezuela”, expresó la presidenta del ejecutivo autonómico por medio de la red social X.

o

En medio de su visita a la Real Casa de Correos, González Urrutia acompañó a Isabel Díaz Ayuso al recibimiento de los efectivos de rescate ERICAM, quienes agradecieron su labor durante las tareas de rescate en Venezuela, tras los fuertes terremotos que afectaron al país sudamericano el pasado 24 de junio.

“Gracias por haber sido los primeros en llegar, en trabajar contrarreloj por la vida. Emocionantes testimonios que han traído de vuelta”, indicó Isabela Díaz Ayuso en su cuenta de X.

Entretanto, la Comunidad de Madrid, por medio de su portal web, indicó que esta ayuda, que tiene como finalidad “cubrir las necesidades básicas más urgentes y facilitar el acceso a servicios de salud de la población afectada”, será entregada entre los meses de julio y diciembre del presente año.

o

Asimismo, indicó que “La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales distribuirá, a través de distintas entidades sociales, artículos de primera necesidad, reforzando la atención sanitaria de emergencia con personal médico y apoyo psicosocial; el acceso a agua potable mediante filtros, bidones y pastillas potabilizadoras”.

Temas relacionados:

Ayuda humanitaria para Venezuela

Isabel Díaz Ayuso

Terremoto en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Ministro de Defensa designado de Colombia asegura que disidencias de Mordisco son el grupo armado terrorista que más combatirá: "Son las que más han hecho daño"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El gobierno de Delcy Rodríguez, por más que le quieran poner adornos, fracasó al responder" a los terremotos: Ana Julia Jatar, editora jefe del medio El Tiempo Latino

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Régimen de Irán lanzó misiles y desplegó drones que impactaron a al menos tres buques comerciales en el estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Los gobiernos de izquierda dejan países fuertemente endeudados”, dice experto

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Jorge Mora, ministro de Defensa designado dentro del gabinete del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - Foto: NTN24
Gobierno de Colombia

"El balance es desastroso; este fue un gobierno que le importó más la política de Paz Total que la de seguridad": Jorge Mora, ministro de Defensa designado por De la Espriella

Fotos: John Barrett junto a Diosdado Cabello/ Afiche de la DEA
Diosdado Cabello

"Foto de Barrett con Cabello es lo mismo que una foto con el Niño Guerrero": critican vergonzosa imagen del número dos del régimen venezolano junto a representante de EE. UU.

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"O llegamos a un acuerdo, o terminamos el trabajo": Trump lanza nueva advertencia contra el régimen de Irán

Foto referencia | EFE
Terremoto en Venezuela

Experto dice que los terremotos "regresaron a Venezuela a la fase 1" diseñada por EE. UU. tras captura de Maduro

Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Terremoto en Venezuela

"¿Dónde estuvo el Estado desde el principio?": Jesús Armas, exprisionero político venezolano, sobre la inacción del régimen de Delcy Rodríguez ante la tragedia por los terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) de EE. UU. en el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
ONU

ONU suspende plan de evacuación del estrecho de Ormuz tras un ataque del régimen de Irán

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"El tiempo ha llegado, es mi deber acompañar a mi pueblo": María Corina Machado habla sobre su regreso a Venezuela tras terremotos devastadores

Hombre sirviendo una cerveza / Centros de mesa en elecciones de Colombia - Fotos: Pexels / EFE
Colombia

Bogotá modifica la ley seca para la segunda vuelta presidencial: conozca la nueva fecha y horario

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Del calor de Kanpur a la canícula europea: la bioeconomía deja de ser una opción

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Destructor de misiles guiados USS Rafael Peralta (DDG 115) de EE. UU. en el estrecho de Ormuz - Foto: EFE
ONU

ONU suspende plan de evacuación del estrecho de Ormuz tras un ataque del régimen de Irán

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"El tiempo ha llegado, es mi deber acompañar a mi pueblo": María Corina Machado habla sobre su regreso a Venezuela tras terremotos devastadores

Hombre sirviendo una cerveza / Centros de mesa en elecciones de Colombia - Fotos: Pexels / EFE
Colombia

Bogotá modifica la ley seca para la segunda vuelta presidencial: conozca la nueva fecha y horario

Kylian Mbappé | Foto: EFE
Mundial 2026

Mbappe no le pierde pisada a Messi como los goleadores del Mundial y marcó un gol que eliminó a Paraguay del Mundial

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Régimen venezolano

Mientras crecen los reclamos por la pobre respuesta del régimen ante la tragedia en Venezuela, Delcy Rodríguez anuncia un paquete de medidas económicas

El SoFi Stadium de Inglewood, California - Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

Así es el estadio más caro del mundo que será sede de encuentros clave y cuartos de final del Mundial de Fútbol

Vozinha, arquero de Cabo Verde / FOTO: EFE
Mundial 2026

Así fue la llegada de la madre de Vozinha, el arquero de Cabo Verde, a Miami tras recibir su visa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre