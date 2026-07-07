La Comunidad de Madrid anunció que destinará un millón de euros en ayuda humanitaria para Venezuela

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este martes que destinarán para Venezuela un millón de euros para ayuda humanitaria, tras los fuertes terremotos que afectaron a la nación sudamericana.

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La noticia fue anunciada por Ayuso, luego de sostener un encuentro en la Real Casa de Correos con el presidente legítimo de los venezolanos, Edmundo González Urrutia.

“La Comunidad de Madrid destina un millón de euros en ayuda humanitaria a Venezuela”, expresó la presidenta del ejecutivo autonómico por medio de la red social X.

En medio de su visita a la Real Casa de Correos, González Urrutia acompañó a Isabel Díaz Ayuso al recibimiento de los efectivos de rescate ERICAM, quienes agradecieron su labor durante las tareas de rescate en Venezuela, tras los fuertes terremotos que afectaron al país sudamericano el pasado 24 de junio.

“Gracias por haber sido los primeros en llegar, en trabajar contrarreloj por la vida. Emocionantes testimonios que han traído de vuelta”, indicó Isabela Díaz Ayuso en su cuenta de X.

Entretanto, la Comunidad de Madrid, por medio de su portal web, indicó que esta ayuda, que tiene como finalidad “cubrir las necesidades básicas más urgentes y facilitar el acceso a servicios de salud de la población afectada”, será entregada entre los meses de julio y diciembre del presente año.

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Asimismo, indicó que “La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales distribuirá, a través de distintas entidades sociales, artículos de primera necesidad, reforzando la atención sanitaria de emergencia con personal médico y apoyo psicosocial; el acceso a agua potable mediante filtros, bidones y pastillas potabilizadoras”.