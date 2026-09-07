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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Estados Unidos anuncia que Rusia y Ucrania avanzan hacia la reanudación de “conversaciones trilaterales”

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Ucrania y Rusia | Fotos EFE
Los negociadores de Moscú y Kiev se reunieron por última vez en febrero en Ginebra para unas conversaciones organizadas por Estados Unidos, pero no alcanzaron un acuerdo sobre cuestiones territoriales.

Uno de los negociadores estadounidenses para la guerra en Ucrania elogió este lunes las conversaciones mantenidas durante el fin de semana en Moscú y Kiev y sugirió que podrían dar lugar a nuevas negociaciones de paz trilaterales.

"Se logró un progreso sustancial, incluida la disposición para programar nuevas conversaciones trilaterales", escribió en X el enviado especial Steve Witkoff, quien junto con el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, adelanta negociaciones con los dos países en guerra.

La del fin de semana fue su primera visita a Kiev en el marco de este conflicto que comenzó en 2022 con la invasión rusa de Ucrania.

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Un alto funcionario ucraniano dijo a la AFP el domingo que los dos enviados habían presentado propuestas nuevas y "más eficaces" para poner fin a la guerra, pero el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, advirtió que era probable que los combates se prolongaran durante el invierno boreal.

El lunes, el Kremlin no descartó conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania destinadas a poner fin al conflicto.

Los negociadores de Moscú y Kiev se reunieron por última vez en febrero en Ginebra para unas conversaciones organizadas por Estados Unidos, pero no alcanzaron un acuerdo sobre cuestiones territoriales.

Los esfuerzos diplomáticos encabezados por Washington han perdido fuerza en los últimos meses, ya que el gobierno de Trump ha desviado su atención hacia la guerra con Irán.

La invasión de Ucrania ha causado la muerte de al menos 15.000 civiles, según las Naciones Unidas, aunque el organismo señala que la cifra real probablemente sea considerablemente mayor.

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