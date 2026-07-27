Multitudinaria protesta en Nueva York tras ataque a ciudadano judío en una sinagoga

Cientos de miembros de la comunidad judía se manifestaron en Manhattan para exigir mayores medidas de protección tras el apuñalamiento de un ciudadano judío a la salida de una sinagoga. "Mi primo está bien, ya salió del hospital, pero pudo haber sido mucho peor. Y la culpa y responsabilidad recae sobre este hombre, el alcalde de Nueva York. Y no lo voy a llamar mi alcalde porque a mí no me representa", relató un familiar de la víctima.