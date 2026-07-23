NTN24
Jueves, 23 de julio de 2026
Jueves, 23 de julio de 2026
Estados Unidos

Régimen de Irán advierte que seguirá bombardeando Oriente Medio hasta que Estados Unidos cese sus ataques

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Acuerdo EE.UU. e Irán - Foto: Canva
Acuerdo EE.UU. e Irán - Foto: Canva
El presidente Donald Trump advirtió que su país bombardeará la infraestructura civil iraní cada vez que Teherán dispare contra buques en Ormuz, dada su importancia en el tránsito mundial de hidrocarburos.

El régimen de Irán prometió este jueves seguir bombardeando Oriente Medio mientras Estados Unidos no detenga sus ataques, según informaron varios medios internacionales.

Las hostilidades se reanudaron a principios de este mes tras un alto el fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región y a los mercados energéticos mundiales en un caos ante la lucha entre Teherán y Washington por el control del vital estrecho de Ormuz.

Los hutíes, aliados cercanos de al régimen islámico, se sumaron esta semana al conflicto, al reivindicar ataques contra dos petroleros saudíes tras declarar un bloqueo de los puertos del reino.

o

Los precios del petróleo volvieron a subir el jueves: el crudo Brent, referente mundial, subió 4% hasta los 97,80 dólares el barril, lo que reavivó los temores de una escalada de la inflación y una desaceleración del crecimiento en todo el mundo.

Mientras tanto, Jordania y Kuwait informaron haber interceptado proyectiles, mientras que el ejército de Irán y sus Guardianes de la Revolución anunciaron golpes a objetivos militares estadounidenses en ambos países.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) informó de su duodécima noche consecutiva de ataques para "debilitar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques comerciales que transitan por las aguas regionales".

El miércoles, el presidente Donald Trump advirtió que su país bombardeará la infraestructura civil iraní cada vez que Teherán dispare contra buques en Ormuz, dada su importancia en el tránsito mundial de hidrocarburos.

"Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un buque en el estrecho de Ormuz, (...) Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica", escribió el magnate republicano en las redes sociales.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Irán

Régimen

Ataques

estrecho de Ormuz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Nicolás Maduro podría quedar en libertad? La oscura hipótesis sobre el obstáculo legal que enfrentaría Estados Unidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La solidaridad, el puente que sostiene a los damnificados en Venezuela tras casi un mes de la tragedia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Ola de ataques contra infraestructura iraní: Trump amenaza instalaciones nucleares

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Total desconexión entre Maduro y Cilia: no hubo intercambio de miradas, ni palabras en la audiencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Actualidad

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Juicio contra Maduro

Fijan fecha para juicio de Maduro en EE. UU.: "La defensa se va a empeñar en demostrar que era presidente"

La Noche revela mensajes con lo que disidencias Farc habrían presionado para que presuntamente se votara por Cepeda.
Elecciones Presidenciales en Colombia

Con mensajes como estos las disidencias de las Farc habrían presionado a la comunidad en varias regiones para que presuntamente votara por Iván Cepeda

Foto de militares de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos ataca a Irán

El conflicto no para: Trump ordena séptima noche consecutiva de ataques contra el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Captura de Nicolás Maduro - AFP
Juicio contra Maduro

Fijan fecha para juicio de Maduro en EE. UU.: "La defensa se va a empeñar en demostrar que era presidente"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Presidente Petro reacciona a suspensión de proceso de empalme de Abelardo De La Espriella y lo acusa de "robarse las elecciones"

Luis de la Fuente, exfutbolista y entrenador español - Foto: EFE
Mundial

"El único equipo que les ha ganado en dos semifinales somos nosotros": DT de España y su confianza antes de enfrentar a Francia en el Mundial

La Noche revela mensajes con lo que disidencias Farc habrían presionado para que presuntamente se votara por Cepeda.
Elecciones Presidenciales en Colombia

Con mensajes como estos las disidencias de las Farc habrían presionado a la comunidad en varias regiones para que presuntamente votara por Iván Cepeda

Símbolo de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto: EFE
FVF

Comunicado de la FVF tras los terremotos en Venezuela: "De manera gradual, retomaremos nuestras actividades deportivas"

Foto de militares de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos ataca a Irán

El conflicto no para: Trump ordena séptima noche consecutiva de ataques contra el régimen de Irán

Muere cantante de Village People, Victor Willis / FOTO: Captura de video
Música

Luto en la música: Murió Victor Willis, cantante de Village People, el grupo creador del mega éxito ‘YMCA’

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre