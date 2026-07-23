Régimen de Irán advierte que seguirá bombardeando Oriente Medio hasta que Estados Unidos cese sus ataques

El régimen de Irán prometió este jueves seguir bombardeando Oriente Medio mientras Estados Unidos no detenga sus ataques, según informaron varios medios internacionales.

Las hostilidades se reanudaron a principios de este mes tras un alto el fuego que duró apenas semanas, en una espiral que volvió a sumir a la región y a los mercados energéticos mundiales en un caos ante la lucha entre Teherán y Washington por el control del vital estrecho de Ormuz.

Los hutíes, aliados cercanos de al régimen islámico, se sumaron esta semana al conflicto, al reivindicar ataques contra dos petroleros saudíes tras declarar un bloqueo de los puertos del reino.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos volvió a bombardear a Irán: lo hizo luego de que Trump revelara objetivos que atacará cada vez que el régimen dispare contra buques en Ormuz o

Los precios del petróleo volvieron a subir el jueves: el crudo Brent, referente mundial, subió 4% hasta los 97,80 dólares el barril, lo que reavivó los temores de una escalada de la inflación y una desaceleración del crecimiento en todo el mundo.

Mientras tanto, Jordania y Kuwait informaron haber interceptado proyectiles, mientras que el ejército de Irán y sus Guardianes de la Revolución anunciaron golpes a objetivos militares estadounidenses en ambos países.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom) informó de su duodécima noche consecutiva de ataques para "debilitar aún más la capacidad de Irán para amenazar a los marineros civiles y a los buques comerciales que transitan por las aguas regionales".

El miércoles, el presidente Donald Trump advirtió que su país bombardeará la infraestructura civil iraní cada vez que Teherán dispare contra buques en Ormuz, dada su importancia en el tránsito mundial de hidrocarburos.

"Cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un buque en el estrecho de Ormuz, (...) Estados Unidos bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica", escribió el magnate republicano en las redes sociales.