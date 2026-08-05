NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Rusia

Ataque masivo de Rusia contra Ucrania deja 17 muertos y 44 heridos: Moscú lanzó 115 drones y 28 misiles de alta velocidad

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque masivo de Rusia contra Ucrania deja al menos 17 muertos y 44 heridos - EFE
Ataque masivo de Rusia contra Ucrania deja al menos 17 muertos y 44 heridos - EFE
El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado haber atacado centros de transporte, logística y distribución que, según Moscú, almacenaban o suministraban material militar y drones.

El ejército ruso lanzó 115 drones y 28 proyectiles de alta velocidad, en particular misiles balísticos, causando la muerte de al menos 17 personas y dejando heridas a otras 24 durante la noche de este martes en la capital ucraniana de Kiev.

Estos proyectiles vuelan a una velocidad muy alta y solo pueden ser derribados por sistemas estadounidenses de defensa aérea Patriot.

Ucrania cuenta con muy pocos de estos equipos y sus municiones escasean, sobre todo desde la guerra lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Es fundamental que nuestros socios comprendan que los retrasos en su entrega o la renuencia a proporcionar sistemas antibalísticos conducen precisamente a este tipo de pérdidas humanas", reclamó Zelenski.

"La región de Kiev ha sufrido esta noche uno de los ataques enemigos más trágicos que ha conocido hasta ahora", lamentó por su parte el jefe de la administración militar regional, Timur Tkachenko.

o

Los destrozos son cuantiosos en "más de siete lugares" en "la infraestructura residencial" y hubo incendios "en almacenes, añadió.

"En el distrito de Golosivski, dos personas heridas fueron rescatadas de los escombros de un almacén que fue destruido", informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram.

La empresa de mensajería Nova Pochta dio cuenta de tres muertos y ocho heridos en uno de sus centros.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado haber atacado centros de transporte, logística y distribución que, según Moscú, almacenaban o suministraban material militar y drones.

Más de cuatro años después de que Rusia invadiera territorio ucraniano, los ataques se han intensificado en ambos lados de una línea de frente casi inmóvil, con un número creciente de víctimas civiles.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, en particular contra las instalaciones del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries y las infraestructuras energéticas.

Uno de esos drones se estrelló contra un centro de Wildberries y provocó un incendio, informó el gobernador. La empresa lo confirmó.

Tres personas también resultaron heridas en la región de Belgorod (sur), según las autoridades locales.

Temas relacionados:

Rusia

Ataque a Ucrania

Muertos

Heridos

Drones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las dictaduras no son eternas, tienen fecha de caducidad”: exembajador de Nicaragua ante la OEA

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las cifras no cuadran: denuncian opacidad en número de fallecidos tras terremotos de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
Regimen chavista

Blanca Rosa Mármol propone junta de transición y cuestiona coordinación de EEUU con régimen

Apagón Cuba - Foto AFP
Cuba

Cuba sigue sin energía este lunes debido a otro colapso de su red eléctrica

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
SmartMatic y CNE de Venezuela / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Smartmatic y la sombra sobre el sistema electoral venezolano; aparece mencionada por la CIA

Jürgen Klopp, técnico de Alemania. (EFE)
Alemania

Jürgen Klopp es nombrado como el nuevo técnico de la selección de Alemania: "Daré todo lo que tengo"

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: AFP
Regimen chavista

Blanca Rosa Mármol propone junta de transición y cuestiona coordinación de EEUU con régimen

Nicolás Maduro - AFP
Juicio contra Maduro

Máximo operativo para el traslado de Nicolás Maduro desde la cárcel hasta la corte en Nueva York

Apagón Cuba - Foto AFP
Cuba

Cuba sigue sin energía este lunes debido a otro colapso de su red eléctrica

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Estados Unidos

Trump advierte a la Unión Europea que pagará un "precio muy alto" por multa a Google

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
FIFA

La FIFA acelera estudio para ampliar el Mundial a 64 selecciones desde la edición de 2030

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023