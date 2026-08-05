Ataque masivo de Rusia contra Ucrania deja 17 muertos y 44 heridos: Moscú lanzó 115 drones y 28 misiles de alta velocidad

El ejército ruso lanzó 115 drones y 28 proyectiles de alta velocidad, en particular misiles balísticos, causando la muerte de al menos 17 personas y dejando heridas a otras 24 durante la noche de este martes en la capital ucraniana de Kiev.

Estos proyectiles vuelan a una velocidad muy alta y solo pueden ser derribados por sistemas estadounidenses de defensa aérea Patriot.

Ucrania cuenta con muy pocos de estos equipos y sus municiones escasean, sobre todo desde la guerra lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Es fundamental que nuestros socios comprendan que los retrasos en su entrega o la renuencia a proporcionar sistemas antibalísticos conducen precisamente a este tipo de pérdidas humanas", reclamó Zelenski.

"La región de Kiev ha sufrido esta noche uno de los ataques enemigos más trágicos que ha conocido hasta ahora", lamentó por su parte el jefe de la administración militar regional, Timur Tkachenko.

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Los destrozos son cuantiosos en "más de siete lugares" en "la infraestructura residencial" y hubo incendios "en almacenes, añadió.

"En el distrito de Golosivski, dos personas heridas fueron rescatadas de los escombros de un almacén que fue destruido", informó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram.

La empresa de mensajería Nova Pochta dio cuenta de tres muertos y ocho heridos en uno de sus centros.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó en un comunicado haber atacado centros de transporte, logística y distribución que, según Moscú, almacenaban o suministraban material militar y drones.

Más de cuatro años después de que Rusia invadiera territorio ucraniano, los ataques se han intensificado en ambos lados de una línea de frente casi inmóvil, con un número creciente de víctimas civiles.

Ucrania ha intensificado sus ataques contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú, en particular contra las instalaciones del gigante del comercio electrónico ruso Wildberries y las infraestructuras energéticas.

Uno de esos drones se estrelló contra un centro de Wildberries y provocó un incendio, informó el gobernador. La empresa lo confirmó.

Tres personas también resultaron heridas en la región de Belgorod (sur), según las autoridades locales.