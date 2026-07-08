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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Venezuela

Un taller de moda transforma su producción para apoyar tras los terremotos en Venezuela

julio 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Fotografía aérea de una zona afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, en Macuto, La Guaira (Venezuela) - EFE
Costureras y diseñadores cambiaron temporalmente los vestidos para fabricar bolsas destinadas a las labores de recuperación de víctimas.

En medio de las consecuencias que dejaron los fuertes terremotos registrados en Venezuela a finales de junio, un taller de moda ubicado en la ciudad de Maracay cambió por completa su rutina de trabajo para responder a una necesidad urgente derivada de la emergencia.

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En un lugar donde antes se confeccionaban vestidos de gala y diseños coloridos, ahora es un espacio donde se producen bolsas para cadáveres destinadas a apoyar las labores de recuperación de víctimas en las zonas más afectadas por dichos sismos.

La iniciativa está liderada por el diseñador venezolano Efraín Mogollón, quien decidió adaptar temporalmente la producción de su taller tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado 24 de junio. Según cifras oficiales citadas por Reuters, el desastre ha dejado un saldo de más de 3.500 fallecidos y provocó importantes daños en varias localidades del país.

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Mogollón le explicó a Reuters que la experiencia ha significado un cambio profundo para él y su equipo. "Es una sensación completamente diferente", afirmó mientras participaba en la entrega de parte de la producción en Catia la Mar, una de las zonas más afectadas del estado de La Guaira.

El diseñador aseguró que, pese a la dureza emocional del trabajo, e xiste la satisfacción de poder contribuir de alguna manera a las necesidades surgidas por la tragedia. "Nos llena de satisfacción saber que, con nuestra pequeña contribución y desde nuestra plataforma, estamos ayudando" , declaró a la agencia internacional.
Los rollos de tela utilizados para confeccionar prendas permanecen almacenados mientras grandes láminas de polietileno negro ocupan las mesas de trabajo.

Los maniquíes y materiales de diseño fueron desplazados para dar espacio a una producción enfocada exclusivamente en atender la emergencia.

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Entre quienes participan en esta labor se encuentra Mary Castillo, una costurera que durante las últimas dos semanas ha estado dedicando sus jornadas a la fabricación de estas bolsas especiales. En declaraciones recogidas por Reuters, reconoció que se trata de una tarea difícil desde el punto de vista emocional, aunque considera importante continuar colaborando en medio de las circunstancias que atraviesa el país.

"Es muy triste. Pero tenemos que seguir trabajando y esforzándonos para salir adelante", expresó.
La emergencia generada por la catástrofe movilizó a miles de personas en distintas regiones venezolanas. De acuerdo con Reuters, los trabajos de búsqueda, rescate y recuperación cuentan con la participación de organismos especializados, equipos internacionales, cuerpos de bomberos, integrantes de las fuerzas armadas y numerosos voluntarios.

Además de las tareas de rescate, ciudadanos y organizaciones han impulsado diversas iniciativas de apoyo para atender las necesidades inmediatas de las comunidades afectadas . La entrega de alimentos, ropa, insumos médicos y otros recursos están siendo parte de los esfuerzos realizados durante las semanas posteriores al desastre.

Por ahora, mientras transcurren los trabajos de recuperación en las zonas impactadas por los sismos, historias como la del taller de Efraín Mogollón reflejan cómo distintos sectores de la sociedad han adaptado sus actividades para contribuir a la atención de una emergencia que ha marcado profundamente a numerosas familias.

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