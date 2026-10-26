Molestia y cinismo: Esto dijeron Delcy y Diosdado sobre el regreso de María Corina Machado

Este lunes, un día después del regreso de María Corina Machado a Venezuela, la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, y el número de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, se refirieron a este acto, el cual catalogaron como un ‘show’, ya que, según ellos, en el país no hay persecución y que la también premio Nobel de la Paz pudo haber usado un aeropuerto para entrar.