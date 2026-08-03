Tras haber sido vandalizado, restauran mural en homenaje a 'Tsunami', el perro rescatista

El mural realizado en homenaje a 'Tsunami', el perro que participó en las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes luego de los devastadores terremotos en Venezuela, fue objeto de actos vandálicos.

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La obra que se encuentra en la Universidad Central de Venezuela (UCV), diseñada por el artista Giordanni Sánchez, había sufrido daños que fueron denunciados por usuarios en redes sociales. El mural fue cubierto parcialmente con pintura negra.

Sin embargo, este lunes 3 de agosto se dio a conocer que el mural del popular canino fue restaurado.

'Tsunami', un border collie venezolano de 9 años, ha participado activamente en las operaciones de rescate, colaborando en la búsqueda de personas tanto entre los escombros como en las zonas aledañas.

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Gracias a las tareas de rastreo de 'Tsunami', se logró el rescate de un hombre de 60 años, quien se encontraba bajo los escombros de un edificio en la urbanización de San Bernardino, en Caracas. Tras días de intensa labor en las zonas afectadas, Tsunami concluyó su labor.

6.125 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Más de 23.000 personas permanecen resguardadas en 107 campamentos transitorios tras los recientes terremotos.

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Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.