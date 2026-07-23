Fallece histórico beisbolista venezolano tras sufrir un infarto a sus 80 años

Oswaldo Blanco, una de las figuras más importantes de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y pionero en las Grandes Ligas, falleció este jueves 23 de julio a los 80 años tras sufrir un infarto, según confirmaron familiares del exjugador a medios venezolanos.

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La noticia produjo numerosas muestras de pesar por parte de aficionados, excompañeros y organizaciones del béisbol los cuales recordaron a Blanco como una de las grandes figuras de los Tiburones de La Guaira y uno de los primeros venezolanos en abrirse camino en el mejor béisbol del mundo.

El nacido el 8 de septiembre de 1945 en el sector Sarría de Caracas, inició su carrera profesional cuando era apenas un adolescente. Debutó en la LVBP con los Indios de Oriente para luego defender los colores de Estrellas Orientales, Navegantes del Magallanes, Llaneros de Acarigua, Águilas del Zulia y, especialmente, Tiburones de La Guaira, equipo con el que construyó gran parte de su legado.

Su nombre quedó inscrito en la historia del béisbol venezolano el 26 de mayo de 1970, día que debutó con las Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas.

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Desde ese día se volvió en el primer venezolano en ser alineado como cuarto bate en su estreno en las Mayores, un hecho poco común para un beisbolista latinoamericano en esa época y que dejaba ver la confianza que la organización depositaba en su capacidad ofensiva.

Blanco jugó dos temporadas en las Grandes Ligas. De igual manera, tuvo un paso por los Medias Blancas, también vistió el uniforme de los entonces Indios de Cleveland en 1974. Fue el venezolano número 19 en llegar a la Gran Carpa, en una generación que comenzó a abrir las puertas para el creciente talento del país sudamericano.

No obstante, fue en la pelota venezolana donde alcanzó la condición de leyenda . En el transcurso de 954 encuentros en la LVBP conectó 860 imparables, impulsó 310 carreras, bateó 41 cuadrangulares y dejó promedio ofensivo de .268, números que lo ubicaron entre los bateadores más consistentes de su generación.

Con Tiburones de La Guaira jugó 522 partidos, conectó 27 jonrones y remolcó 230 carreras, convirtiéndose en uno de los peloteros más queridos en la historia de la franquicia.

Su carrera recibió uno de sus mayores reconocimientos en 2015, cuando fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Venezolano, un homenaje a una carrera que trascendió generaciones.

En una entrevista concedida en 2024 al periodista Efraín Zavarce, Blanco resumió la filosofía que marcó su tanta vida dentro como fuera del diamante: defendía la humildad, el compañerismo y la justicia como valores fundamentales.