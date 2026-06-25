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Jueves, 25 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

"Había muchas personas heridas": joven que captó con su celular la trágica evacuación tras los devastadores terremotos en Venezuela

junio 25, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Aaron Linares contó en El Informativo de NTN24 que hubo personas que, ya estando afuera, se devolvían a buscar a sus seres queridos.

Aaron José Linares Santiago, uno de los damnificados por los dos devastadores terremotos que azotaron a Venezuela el miércoles, habló en El Informativo de NTN24 sobre las imágenes que captó con su celular en medio de la evacuación de un grupo de personas de un edificio.

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"Estábamos en un edificio de 11 pisos y estábamos en el último piso, cuando empezó a temblar yo estaba en el cuarto acostado y lo primero que yo pensé fue salir corriendo, ellos son fieles creyentes de Dios al igual que yo y ellos lo que hicieron fue hincarse a orar", relató Linares.

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Las imágenes del joven venezolano se hicieron virales en redes sociales debido a la angustia que se refleja en los videos mientras evacúa de la alta estructura, una de las tantas que se vieron afectados en medio de la tragedia.

"Cuando salí del edificio había muchas personas heridas, incluso había personas que estaban regresando a volver a subir a buscar algunos familiares que no podían bajar rápidamente, ellos por la desesperación bajaron rápido, pero volvieron a subir", contó.

El régimen venezolano, cabe resaltar, actualizó en la noche de este jueves 25 de junio la cifra de muertos y heridos tras los fuertes terremotos registrados en Venezuela.

Hasta el momento, según lo reportado por el ministro de Salud del régimen, Carlos Alvarado, la cifra está en 235 fallecidos y 4.300 personas heridas, mientras que se reportan miles de desaparecidos a lo largo del país.

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