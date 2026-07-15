Pareja de adultos mayores en Venezuela cobró la pensión y solo pudo comprar tres huevos: "¿Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, hasta cuándo?"

Un matrimonio de un hombre y una mujer, ambos adultos mayores, grabaron un video explicando lo que se puede comprar en Venezuela al cobrar la pensión.

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En el audiovisual aparece la pareja; sin embargo, es el hombre quien toma la palabra en todo momento.

"Ayer la mujer fue a cobrar la pensión, fueron 600 bolívares, y solo se pudo comprar tres huevos", dijo el hombre evidentemente indignado.

"Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, con esto no se puede comer y ustedes lo saben. ¿Hasta cuándo?", cuestionó.

Hasta ahora, la inflación destruye el poder adquisitivo de los pensionados en Venezuela, dejándolos con ingresos que cubren una mínima fracción de la cesta básica.

Hasta el momento, el bolívar (moneda venezolana) se deprecia de forma sostenida frente a dos de las divisas más influyentes del mundo.

En ese orden de ideas, el dólar, a tasa BCV, cotizó en 725,74 bolívares, mientras que el euro cotizó en 830,63 Bs.

Expertos en materia económica detallan que la inflación en Venezuela se aceleró al 13,8% en junio, revirtiendo la tendencia de desaceleración que traía desde meses anteriores.

Este repunte, que duplicó la cifra de mayo (6,3%), coincidió con el mes en el que el país enfrentó los devastadores terremotos del 24 de junio.

Actualmente, la inflación acumulada en el primer semestre se ubica en 129,8% y la tasa interanual supera el 544%.

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La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.