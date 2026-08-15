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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Llegó la ayuda del Gobierno de EE. UU. para Colombia tras el devastador terremoto: “Estos kits proporcionarán acceso a internet de alta velocidad”

agosto 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Gobierno de Estados Unidos
Foto: Gobierno de Estados Unidos
Dos organismos de la ONU "distribuirán estos suministros a las familias colombianas afectadas por el devastador terremoto de esta semana".

La cuenta oficial del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa de Estados Unidos anunció la llegada de la ayuda humanitaria del Gobierno Trump para los damnificados en Colombia por el terremoto.

"De la noche a la mañana, @US_TRANSCOM y @SOUTHCOM entregaron suministros de ayuda críticos desde el almacén del Departamento de Estado en Miami hasta Bogotá en apoyo a los esfuerzos de respuesta al terremoto en Colombia", dijo el organismo.

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Asimismo, señaló que dos organismos de la ONU "distribuirán estos suministros a las familias colombianas afectadas por el devastador terremoto de esta semana".

Posteriormente, la Asistencia Exterior compartió nuevas fotografías y detalles de lo enviado:

"En colaboración con el Departamento de Estado, la Embajada de EE. UU. en Bogotá y Starlink
ha entregado kits adicionales para apoyar los esfuerzos de respuesta al terremoto en Colombia", señaló.

"Estos kits proporcionarán a los primeros respondedores y organizaciones humanitarias acceso a internet de alta velocidad y confiable durante sus operaciones que salvan vidas", detalló el Gobierno de Estados Unidos.

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Horas antes, la Administración Trump anunció una asignación adicional de 11 millones de dólares en asistencia humanitaria para hacer frente a las devastadoras consecuencias del terremoto.

Con este nuevo paquete, el total de la ayuda movilizada por el Departamento de Estado estadounidense asciende a 26.5 millones de dólares, los cuales se suma a los fondos previamente aportados a mecanismos multilaterales como el Fondo Mancomunado para Colombia de las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado confirmó que mantiene una coordinación directa con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y su administración para monitorear el avance de las emergencias y priorizar la atención en las zonas afectadas.

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