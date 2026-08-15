Llegó la ayuda del Gobierno de EE. UU. para Colombia tras el devastador terremoto: “Estos kits proporcionarán acceso a internet de alta velocidad”

La cuenta oficial del Subsecretario de Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa de Estados Unidos anunció la llegada de la ayuda humanitaria del Gobierno Trump para los damnificados en Colombia por el terremoto.

"De la noche a la mañana, @US_TRANSCOM y @SOUTHCOM entregaron suministros de ayuda críticos desde el almacén del Departamento de Estado en Miami hasta Bogotá en apoyo a los esfuerzos de respuesta al terremoto en Colombia", dijo el organismo.

VEA TAMBIÉN Con rescatistas venezolanos y una carrera contrarreloj: así avanza búsqueda de sobrevivientes en Colombia tras el devastador terremoto o

Asimismo, señaló que dos organismos de la ONU "distribuirán estos suministros a las familias colombianas afectadas por el devastador terremoto de esta semana".

Posteriormente, la Asistencia Exterior compartió nuevas fotografías y detalles de lo enviado:

"En colaboración con el Departamento de Estado, la Embajada de EE. UU. en Bogotá y Starlink

ha entregado kits adicionales para apoyar los esfuerzos de respuesta al terremoto en Colombia", señaló.

"Estos kits proporcionarán a los primeros respondedores y organizaciones humanitarias acceso a internet de alta velocidad y confiable durante sus operaciones que salvan vidas", detalló el Gobierno de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Murió en Colombia Daniela Largo, quien fue rescatada bajo los escombros del terremoto tras permanecer atrapada durante 36 horas o

Horas antes, la Administración Trump anunció una asignación adicional de 11 millones de dólares en asistencia humanitaria para hacer frente a las devastadoras consecuencias del terremoto.

Con este nuevo paquete, el total de la ayuda movilizada por el Departamento de Estado estadounidense asciende a 26.5 millones de dólares, los cuales se suma a los fondos previamente aportados a mecanismos multilaterales como el Fondo Mancomunado para Colombia de las Naciones Unidas.

El Departamento de Estado confirmó que mantiene una coordinación directa con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella y su administración para monitorear el avance de las emergencias y priorizar la atención en las zonas afectadas.