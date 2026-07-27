"No hace falta demostrar nada cuando la paz habla por sí sola": la esposa de Yeferson Soteldo presume en redes sus lujosas vacaciones junto al futbolista

Isabel García, esposa del futbolista venezolano Yeferson Soteldo, dejó saber a través de su red social de Instagram el momento de estabilidad personal y espiritual que vive la pareja.

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Mediante un audiovisual, la mujer de Yeferson Soteldo presumió las lujosas vacaciones junto al futbolista de La Vinotinto.

Con la frase "No hace falta demostrar nada cuando la paz habla por sí sola", la modelo y empresaria colombiana ha optado por mostrar una faceta de unión familiar.

En lo deportivo, Yeferson Soteldo juega actualmente como extremo izquierdo en el Fluminense de la Serie A de Brasil y es internacional habitual con la selección de Venezuela (la Vinotinto).

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El rendimiento futbolístico de Yeferson Soteldo en los últimos años ha sido irregular y marcado por la inconsistencia.

Las lesiones y problemas personales que le han impedido mantener el nivel estelar que mostró en su etapa dorada con el Santos Futebol Clube.

Desde el vestuario vinotinto se dice que el DT Oswaldo Vizcarrondo cuenta con Yeferson Soteldo, pero bajo condiciones estrictas de rendimiento y disciplina dentro y fuera de la cancha.