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Nicolás Maduro

Abogados de Maduro en acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. proponen que el juicio comience en junio de 2027

julio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
La propuesta conjunta se presentó ante el tribunal antes de la audiencia en el caso de Maduro, programada para el miércoles a las 12 pm (1600 GMT) en el tribunal federal de Manhattan.

Los abogados de Nicolás Maduro y los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos propusieron el martes que el juicio penal en Estados Unidos por cargos de narcotráfico contra el dictador venezolano comience en junio de 2027.

La propuesta conjunta se presentó ante el tribunal antes de la audiencia en el caso de Maduro, programada para el miércoles a las 12 pm (1600 GMT) en el tribunal federal de Manhattan.

El juez federal Alvin Hellerstein, quien supervisa el caso, deberá fijar el calendario. Las partes indicaron en el documento presentado que podrían solicitar modificaciones al mismo.

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Las fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas durante una redada nocturna en enero y los trasladaron a Nueva York para que enfrentaran los cargos. Se han declarado inocentes.

En la documentación presentada, los abogados de ambas partes propusieron que la primera ronda de mociones legales de Maduro para intentar que se desestime el caso venciera el 2 de septiembre. Esto probablemente incluiría una moción para desestimar el caso argumentando que, como jefe de Estado soberano, debería gozar de inmunidad procesal.

Según la documentación, Maduro presentaría una segunda ronda de mociones legales antes del 11 de enero, una vez que la fiscalía entregara las pruebas clasificadas para su revisión por parte de la defensa.

Maduro se autodenominó "prisionero de guerra" durante su comparecencia del 5 de enero. Desde hace tiempo acusa a Estados Unidos de buscar su derrocamiento para obtener un mayor control sobre las vastas reservas petroleras del país.

Estados Unidos califica a Maduro de dictador corrupto cuya mala gestión económica provocó un colapso económico, y lo acusa de manipular las elecciones de 2018 y 2024.

Maduro y Flores permanecen detenidos en una cárcel federal de Brooklyn desde su extradición a Estados Unidos en enero.

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