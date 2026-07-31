Francia multiplicará los policías en frontera con España tras crisis migratoria con Marruecos

Francia multiplicará por cinco para el sábado el número de policías desplegados como refuerzo en la frontera con España tras la crisis migratoria en el enclave español de Ceuta, anunció este viernes el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Desde el viernes "los refuerzos se triplican, con 184 policías movilizados y una vigilancia por dron reforzada", escribió el ministro en X. Y "a partir de mañana, se quintuplicarán, llevando el dispositivo a 334 policías y gendarmes además de los efectivos habitualmente movilizados", detalló.

"Los medios de vigilancia aérea también se reforzarán", así como las patrullas en los trenes, añadió.

Paralelamente el presidente Emmanuel Macron expresó este viernes la "solidaridad" de Francia con España, enfrentada a un aflujo excepcional de migrantes por tierra y por mar procedentes de Marruecos.

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Unas 48.000 personas de las aproximadamente 60.000 que han cruzado la frontera desde el jueves ya habían vuelto a Marruecos el viernes por la noche, según las autoridades españolas.

"Reitero nuestra solidaridad con España, su gobierno y su pueblo", escribió Macron en X.

"Ceuta no se beneficia de la libre circulación hacia el resto del espacio Schengen", recordó Macron, que afirma haber estado en contacto con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez.

No obstante, pidió al ministro del Interior que refuerce los controles en la frontera con España si es "necesario", con "cuatro unidades de fuerzas móviles" y el despliegue de aviones y drones.