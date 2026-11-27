Hackean una de las principales plataformas informáticas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Unos piratas informáticos vulneraron la plataforma insignia de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, un asunto que podría poner en peligro una gran cantidad de datos sensibles de carácter táctico, de personal y logístico. La intrusión en Cloud One se descubrió hace aproximadamente un mes, durante los trabajos de actualización del sistema, lo que ha provocado interrupciones en toda la plataforma. El mando cibernético de Estados Unidos investiga el alcance de la infiltración para saber si alcanzaron a sustraer información estratégica.