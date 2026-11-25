Moldavia ganó su primera corona en el Miss Internacional 2026: Venezuela quedó entre las 10 finalistas del concurso
La representante de Moldavia, Elizaveta Kuznetsova, de 26 años, se convirtió en la nueva Miss Internacional 2026.
Kuznetsova se coronó durante la gala final de la edición 64 del certamen, celebrada este 25 de noviembre en Tokio, Japón.
Kuznetsova, modelo y artista plástica, consiguió para su país la primera corona en la historia de este concurso.
Entre otras cosas, destacó en la ronda de preguntas del jurado. Con su triunfo, tomó el relevo de la colombiana Catalina Duque, quien había obtenido el título en la edición anterior.
A su vez, Venezuela, representada por Valeria Di Martino, logró un lugar entre las 10 finalistas del concurso.
El cuadro de finalistas lo completaron las representantes de Reino Unido, República Checa, Indonesia y Vietnam, quienes ocuparon, respectivamente, los puestos de primera, segunda, tercera y cuarta finalista.
De esta manera, ninguna de las candidatas latinoamericanas consiguió entrar en el top 5.
Miss Internacional (o Miss International) es un certamen de belleza femenino anual con sede en Japón, organizado por la Asociación Cultural Internacional.
Fundado en 1960, es uno de los concursos de belleza más importantes y reconocidos a escala internacional.