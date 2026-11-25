La representante de Moldavia, Elizaveta Kuznetsova, de 26 años, se convirtió en la nueva Miss Internacional 2026.

VEA TAMBIÉN Filtran video de la venezolana Clara Vegas llorando tras la gala del Miss Universo: estuvo muy cerca de llevar la octava corona a su país o

Kuznetsova se coronó durante la gala final de la edición 64 del certamen, celebrada este 25 de noviembre en Tokio, Japón.

Kuznetsova, modelo y artista plástica, consiguió para su país la primera corona en la historia de este concurso.

VEA TAMBIÉN La venezolana Clara Vegas Goetz llegó al cuadro final del Miss Universo: Puerto Rico conquistó la corona e hizo valer la localía o

Entre otras cosas, destacó en la ronda de preguntas del jurado. Con su triunfo, tomó el relevo de la colombiana Catalina Duque, quien había obtenido el título en la edición anterior.

A su vez, Venezuela, representada por Valeria Di Martino, logró un lugar entre las 10 finalistas del concurso.

El cuadro de finalistas lo completaron las representantes de Reino Unido, República Checa, Indonesia y Vietnam, quienes ocuparon, respectivamente, los puestos de primera, segunda, tercera y cuarta finalista.

VEA TAMBIÉN Indumentaria tricolor y bate en mano: la venezolana Clara Vegas Goetz honró a los campeones del Clásico Mundial con majestuoso traje en el Miss Universo o

De esta manera, ninguna de las candidatas latinoamericanas consiguió entrar en el top 5.

Miss Internacional (o Miss International) es un certamen de belleza femenino anual con sede en Japón, organizado por la Asociación Cultural Internacional.

Fundado en 1960, es uno de los concursos de belleza más importantes y reconocidos a escala internacional.