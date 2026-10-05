“Lo hago viéndolo a los ojos, bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”: así fue el duro enfrentamiento entre Abelardo de la Espriella y el alcalde de Sincelejo

El presidente Abelardo de la Espriella se fue con fuerza contra Yahir Acuña Cardales, alcalde de Sincelejo, en Sucre, a quien le manifestó que conoce sus antecedentes y que no “le quitará los ojos de encima”.

“Se lo digo a todos los servidores públicos y a Yahir Acuña en particular: se acabó la política de siempre. Conmigo las cosas son diferentes”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

De la Espriella recalcó que no es político, pero que sí está dispuesto a combatir la corrupción entre los servidores públicos, también con el acompañamiento de la Fuerza Pública.

“Los recursos públicos son sagrados. Cada peso que pertenece a los colombianos será cuidado con rigor y llegará a donde tiene que llegar: a las obras, a las soluciones y al ciudadano. Que no quede ninguna duda: no voy a permitir que nadie meta la mano en la plata del pueblo”, añadió en su escrito.

Asimismo, en el video que acompañó el post, se encuentra en reunión con Yahir, y el jefe de Estado le manifestó que no puede confiar en él, teniendo presentes los procesos y las “prácticas” que Acuña mantiene en Sincelejo.

“Lo hago viéndolo a los ojos. ¿Usted cree que yo soy la clase de presidente que va a permitir las prácticas que usted ha hecho aquí en Sincelejo? ¿Usted cree que yo voy a permitir que usted siga haciendo lo que sabe hacer, que es politiquería, y no es nada personal? Simplemente, explíqueme cómo confiar en una persona que, como usted, tiene 13 procesos por corrupción?”, aseveró.

Cabe resaltar que Acuña tiene varias investigaciones, pero dos de gran relevancia. La primera está relacionada con un presunto enriquecimiento ilícito de servidor público, luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo citara a indagatoria en junio de 2026.

Al parecer, el alcalde habría registrado un incremento patrimonial injustificado entre 2010 y 2018, cuando se desempeñaba como representante a la Cámara.

La segunda está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, luego de que este organismo abriera una indagación previa en noviembre de 2025 contra el alcalde por posibles irregularidades en el manejo del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y por esta razón el presidente también lo enfrentó.

“Usted tiene un video en el que indica cómo robarse el PAE y, además de eso, está llamado a juicio en la Corte Suprema de Justicia por enriquecimiento ilícito. Yo no sé, alcalde, si usted cree que conmigo las cosas son iguales... pues está muy equivocado. Conmigo las cosas son diferentes. Así que vamos a ver qué hacemos con Sincelejo, pero bajo el esquema suyo de corrupción yo no trabajo”, le dijo De la Espriella, mirando a los ojos al alcalde Acuña, durante un encuentro.

Sin embargo, el alcalde de Sincelejo, por medio de su cuenta de X, también le respondió al presidente a través de un video de 12 minutos. Acuña aseguró que dicha grabación fue editada y manipulada digitalmente para ocultar abusos de poder y violaciones a los códigos disciplinarios y penales en Colombia.

El mandatario local solicitó formalmente que se publique el video completo para que el país conozca lo sucedido en dicho espacio y relató que, durante el evento, fue permanentemente custodiado e intimidado por un civil armado con un arma larga.

“Tuve que levantar mis manos porque hombres armados se colocaban detrás de mí”, afirmó, explicando que se le arrebató su derecho legítimo a la réplica, al disenso y a la contradicción bajo la amenaza de ser expulsado del recinto.

El alcalde cuestionó por qué la postura del jefe de Estado cambió drásticamente en tan poco tiempo, sugiriendo que se le intenta juzgar por los resultados electorales de la ciudad.

También defendió con firmeza su gestión, señalando que Sincelejo pasó de ser la ciudad más insegura de Colombia y la número 25 en el mundo a convertirse en la ciudad más segura del país.

Asimismo, exigió que se respete a la Fuerza Pública y que no se la instrumentalice políticamente.

Respecto a su situación jurídica, que fue criticada por el mandatario colombiano, el alcalde aclaró que, si bien existe un llamado a juicio en su contra, este no se encuentra en firme debido a un recurso de reposición.

Recordó, además, que la Corte Suprema de Justicia ya se pronunció de manera autónoma, absteniéndose de dictar medida de aseguramiento en su contra, decisión que él acató con respeto institucional.

Además, criticó el “sesgo moral” del Gobierno, argumentando que no debe haber “investigados de primera y de segunda”. Mencionó que funcionarios del actual gabinete, como la viceministra de Defensa y el ministro de Vivienda, también gozan del principio de presunción de inocencia.