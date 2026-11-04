Influencer colombiano sufrió millonario robo durante una transmisión en vivo: este fue el inesperado artículo que compraron con su tarjeta

El streamer colombiano Westcol pasó por un momento inesperado en una transmisión en vivo: por un error dejó ver los datos de su tarjeta de crédito y varios usuarios aprovecharon la información para hacer compras sin su autorización.

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En cuestión de minutos, las transacciones llegaron a cerca de ocho millones de pesos, entre ellas la adquisición de una nevera.

El episodio sucedió el lunes 3 de noviembre, mientras el creador de contenido transmitía en la plataforma Kick. Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en redes sociales como Westcol, compartió la pantalla de su computador para enseñar un contenido a sus espectadores, pero dejó expuesta información confidencial de su tarjeta bancaria.

Algunos usuarios que seguían el directo capturaron los datos y empezaron a usarlos para hacer pagos en distintos establecimientos y plataformas digitales. El influenciador se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando ya que comenzaron a llegarle notificaciones de movimientos que no reconocía.

“Me robaron como ocho palitos”, expresó al momento que revisaba las operaciones en la transmisión. Su reacción quedó registrada en el video que luego circuló en redes sociales.

Entre los movimientos que se conocieron aparecieron compras de videojuegos, suscripciones a servicios de entretenimiento y transacciones en establecimientos comerciales. No obstante, uno de los detalles que más llamó la atención fue la compra de una nevera por medio de los datos de la tarjeta.

Según los reportes acerca del incidente, igualmente se registraron pagos en plataformas como Netflix y BetPlay, además de operaciones procesadas por PayU y compras en almacenes Éxito.

La rapidez con la que se hicieron los cobros sorprendió al creador de contenido, que seguía conectado mientras descubría el alcance de lo ocurrido.

Cuando comprendió que terceros estaban usando su información bancaria, el streamer se comunicó con uno de sus colaboradores para pedirle que cancelara de manera inmediata la tarjeta vinculada a Bancolombia.

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“Omar, bro, se me acaba de filtrar la tarjeta en streaming pa’ que la canceles ya. Me van a comprar de todo”, le dijo por llamada, mientras trataba de detener las operaciones.

No obstante, cuando se gestionó el bloqueo, varias compras ya se habían concretado. Posteriormente, Westcol sorprendió a sus seguidores al afirmar que no tenía intención de pedir la devolución del dinero al banco.

“No lo voy a reembolsar, no voy a llamar al banco ni nada, se lo voy a dejar porque fueron rápidos”, manifestó durante el directo.