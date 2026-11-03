Confirman daños por el fuerte temblor que sacudió este martes a Colombia: hay una persona herida y se desprendió parte una iglesia

Un fuerte sismo de magnitud 5,6 sacudió a Colombia durante la madrugada de este martes 3 de noviembre y generó preocupación en diferentes regiones del país. El movimiento telúrico se registró a las 4:13 a. m. y tuvo su epicentro en el municipio de Chaparral, Tolima, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Tras lo ocurrido, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un primer balance sobre las afectaciones ocasionadas por el temblor, que fue percibido en varias ciudades y motivó evacuaciones preventivas.

De acuerdo con la entidad, una persona resultó lesionada en Chaparral debido a la caída de una pared al interior de una vivienda. Este fue uno de los primeros reportes de afectaciones estructurales conocidos después del movimiento telúrico.

Asimismo, la UNGRD informó sobre el desprendimiento de una parte de la estructura de una iglesia ubicada en la carrera Quinta del municipio de Quimbaya, Quindío. Según el reporte oficial, este hecho no dejó personas lesionadas.

Por otra parte, en Bogotá se registraron evacuaciones en algunos conjuntos residenciales como medida preventiva ante la intensidad del movimiento. Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que, tras una primera revisión, no se reportaban daños ni afectaciones en la capital.

Cabe resaltar que la emergencia también llevó a las autoridades del Tolima a activar los protocolos de atención y prevención. La gobernadora Adriana Magali Matiz anunció que las clases se desarrollarían de manera virtual en el departamento mientras se adelantan las evaluaciones de las instituciones educativas.

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Del mismo modo, se activó el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y se solicitó a las administraciones municipales revisar las sedes educativas e informar cualquier novedad.

Finalmente, cabe recordar que Chaparral ya venía registrando una importante actividad sísmica. El Servicio Geológico Colombiano había informado que entre el 20 y el 30 de septiembre de 2026 localizó más de 1.100 movimientos telúricos de magnitud superior a 2,0 en esa zona.