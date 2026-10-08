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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Programa: Club de Prensa

Lo que no se vio en la audiencia de Cilia Flores: "Estaba cabizbaja y arrastrando las cadenas"

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Durante la audiencia, Flores fue vista cabizbaja y resignada, según los bocetos oficiales de la corte.

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