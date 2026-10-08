audiencia Programa: Club de Prensa Lo que no se vio en la audiencia de Cilia Flores: "Estaba cabizbaja y arrastrando las cadenas" octubre 8, 2026 Por: Redacción NTN24 Durante la audiencia, Flores fue vista cabizbaja y resignada, según los bocetos oficiales de la corte. También le puede interesar audiencia Lo que no se vio en la audiencia de Cilia Flores: "Estaba cabizbaja y arrastrando las cadenas" Nicolás Maduro Explosivas reacciones a los nuevos cargos contra Maduro y Flores: "Responderán por sus crímenes" Cilia Flores Estuvimos en la nueva audiencia de Cilia Flores: EE. UU. presentó más cargos y denegó casa por cárcel Ejecuciones “Ella está consciente de lo que le hicieron”: abogado de la mujer que sobrevivió a la ejecución Delcy Rodríguez ¿Burlesco? La precariedad que vive el pueblo venezolano, mientras Delcy participa en importante foro Cilia Flores Se conocen imágenes de la audiencia de Cilia Flores: el boceto la muestra deteriorada y cabizbaja Compartir en: