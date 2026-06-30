"Lo que se observa en imágenes es solo una parte de la magnitud de esta tragedia": UNICEF Venezuela

Un devastador terremoto sacudió la zona norte de Venezuela, dejando a su paso una tragedia de proporciones históricas que ha movilizado a equipos de rescate nacionales e internacionales.

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Las cifras oficiales del régimen venezolano reportan 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridos, aunque diversos sectores cuestionan que estos números reflejen la magnitud real del desastre.

El estado La Guaira se ha convertido en la zona cero de esta catástrofe. Edificios derrumbados, familias enteras buscando entre los escombros y equipos de rescatistas trabajando contrarreloj caracterizan el escenario que enfrenta Venezuela.

Entre las historias que emergen del desastre, destacan los rescates de menores, incluyendo un bebé de apenas 20 días de nacido que fue recuperado con vida tras 32 horas de esfuerzos continuos.

Mariella Adrián García, portavoz y oficial de educación de UNICEF Venezuela, visitó la zona afectada menos de 48 horas después del sismo.

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"Lo que podemos ver en imágenes de las que se están compartiendo es poco para la gran magnitud de la tragedia que ha sucedido en Venezuela", declaró García, quien describió escenas de familias metiéndose entre los escombros para gritar los nombres de sus familiares y buscar señales de vida.

La organización internacional estima que aproximadamente 680.000 niños y adolescentes requieren atención y ayuda humanitaria inmediata, como parte de un total de 1.8 millones de personas afectadas.

"La prioridad, junto a la búsqueda de rescate con vida, es la atención en salud, o sea, restaurar los servicios esenciales que están colapsados por la magnitud de la tragedia", explicó la representante de UNICEF.