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Terremoto en Venezuela

Programa Mundial de Alimentos pidió 50 millones de dólares para alimentar por tres meses a unos 500 mil afectados por los terremotos en Venezuela

junio 30, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Terremotos en Venezuela - EFE
Terremotos en Venezuela - EFE
La directora de la agencia de la ONU en Venezuela, Stephanie Hochstetter, indicó que los dos terremotos han debilitado aún más a la población venezolana, ya por sí debilitada por años de dictadura chavista.

Este martes, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) solicitó la suma de 50 millones de dólares para alimentar por tres meses a unos 500 mil afectados de los terremotos en Venezuela.

La directora de la agencia de la ONU en Venezuela, Stephanie Hochstetter, aseguró que los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 han debilitado aún más a una población, ya de por sí vulnerable.

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“Los terremotos han afectado a muchas familias, algunas de las cuales ya tienen dificultades para costearse alimentos básicos. Y ahora, con sus medios de subsistencia destrozados y la infraestructura gravemente dañada, muchos se enfrentan al peligro real de verse sumidos en una situación aún más precaria”, dijo a la prensa.

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Y añadió: “Lo que hemos aprendido de otros terremotos de esta magnitud es que cuando la atención mediática se apaga, las necesidades no desaparecen”.

La funcionaria indicó que desde el principio de la tragedia han solicitado “apoyo sostenido para garantizar que las familias no queden atrapadas en un ciclo prolongado de inseguridad alimentaria”.

De acuerdo con Hochstetter, antes de los devastadores terremotos de la semana pasada, el PMA contaba con suficientes alimentos almacenados en el país para alimentar a más de 10.000 familias durante dos meses, además de reservas en Colombia y Panamá.

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Los datos de la ONU, correspondientes a principios de 2026, indicaban que 7,9 millones de personas en Venezuela ya necesitaban asistencia humanitaria.

La situación en el país latinoamericano, que vive desde hace años bajo el yugo de la dictadura chavista, empeoró el 24 de junio después de que dos potentes terremotos arrasaron algunas zonas, causando la muerte de más de 1.900 personas y decenas de miles desaparecidas.

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