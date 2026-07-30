Diego Forlán asume el banquillo de Uruguay: será director técnico interino de la mayor y dirigirá la Sub-20

Una de las máximas figuras históricas del fútbol uruguayo está de vuelta en casa. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) anunció oficialmente este jueves a Diego Forlán como nuevo director técnico de la selección sub-20 y entrenador interino del equipo mayor, tras confirmarse la salida del argentino Marcelo Bielsa.

A través de un emotivo video institucional en sus canales oficiales, la AUF rememoró los momentos dorados de Forlán con la “Celeste” como la Copa América 2011 o sus inolvidables goles en Sudáfrica 2010, antes de confirmar su retorno al banquillo nacional.

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Tras la salida de Bielsa, la dirigencia charrúa confió en Forlán para asumir de forma interina el mando de la Selección Absoluta durante los seis compromisos amistosos programados para las próximas fechas FIFA, mientras se define el estratega en propiedad para el próximo ciclo.

En paralelo, “Cachavacha” liderará el proceso de la categoría sub-20, con miras al Campeonato Sudamericano de la categoría que se disputará en enero del próximo año, donde buscará sellar el boleto a la cita mundialista de Azerbaiyán y Uzbekistán.



La llegada de Forlán devuelve al entorno de la selección uruguaya a un referente histórico. Con la camiseta nacional disputó 112 partidos, anotó 36 goles y participó en tres Copas del Mundo (2002, 2010 y 2014). Su actuación en Sudáfrica 2010 lo catapultó como el mejor futbolista del torneo tras recibir el Balón de Oro.

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Como director técnico, el exdelantero del Atlético de Madrid, Manchester United e Inter de Milán tuvo pasos previos por el banquillo de Peñarol en 2020 y Atenas de San Carlos en 2021.