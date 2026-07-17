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Brote

Brote de infección intestinal que ha afectado a miles de personas en Estados Unidos proviene de producto de cadena de comida rápida

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Taco Bell, cadena de comida rápida de EE. UU. - Foto: EFE
Taco Bell, cadena de comida rápida de EE. UU. - Foto: EFE
Más de 1.644 personas en cinco estados distintos —Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental— contrajeron ciclosporosis.

Un brote de infección intestinal registrado en Estados Unidos está relacionado con un parásito detectado en lechuga comercializada por la cadena de comida rápida Taco Bell, anunciaron el viernes autoridades sanitarias federales.

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Una investigación de la agencia estadounidense encargada de la seguridad alimentaria (FDA) determinó que la contaminación causante de los trastornos gastrointestinales procedía de un proveedor mexicano de lechuga, cuyos productos eran utilizados por los restaurantes Taco Bell en cinco estados, según un comunicado de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

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Más de 1.644 personas en cinco estados distintos —Indiana, Kentucky, Míchigan, Ohio y Virginia Occidental— contrajeron ciclosporosis, una enfermedad que provoca, entre otros síntomas, "diarreas explosivas", según la misma fuente.

Ha habido 94 hospitalizaciones. Todos los casos investigados por los CDC están vinculados a la lechuga contaminada distribuida por Taco Bell, precisó la agencia sanitaria.

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Taco Bell informó de que retiró de forma indefinida el ingrediente de su cadena de suministro y señaló que lo sustituirá en algunos estados durante las próximas 24 horas.

Sin tratamiento, la ciclosporosis puede durar más de un mes y causar deshidratación. Por lo general, no es mortal.

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