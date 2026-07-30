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Jueves, 30 de julio de 2026
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Bogotá

El carro azul que intentaron subir a un puente peatonal en Bogotá fue finalmente inmovilizado fuera de la ciudad: esto se sabe

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Inmovilizado el carro azul que intentó subir un puente peatonal - Canva y redes sociales
Inmovilizado el carro azul que intentó subir un puente peatonal - Canva y redes sociales
El vehículo presentaba multas por más de 4 millones de pesos y, según los reportes, estaba abandonado en un municipio cercano.

Las autoridades de tránsito inmovilizaron este jueves 30 de julio en Cajicá, Cundinamarca, el Chevrolet Spark azul de placas ZIX013, un vehículo que en los últimos días se hizo ampliamente conocido tras realizar maniobras peligrosas en Bogotá y que acumula una deuda superior a los $4.500.000 en multas. Además, arrastra una investigación para establecer la responsabilidad del conductor por el intento de subir a un puente peatonal y por evadir un peaje transitando en contravía.

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Según la información entregada por las autoridades, el carro será trasladado a patios. Asimismo, indicaron que el conductor que estaba con el vehículo en el momento del procedimiento aseguró que no era el responsable de esos hechos, aunque confirmó que sí se trataba del mismo automotor.

La revisión de antecedentes mostró, además, que el vehículo no contaba con la revisión técnico-mecánica vigente. Ese incumplimiento se sumó a un expediente que ya incluía comparendos por desobedecer señales de tránsito, circular por sitios restringidos y utilizar el automotor para un servicio distinto al autorizado.

Según explicó el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, el vehículo fue hallado abandonado durante la madrugada en Cajicá y, tras el hallazgo, se avisó de inmediato a la Policía para adelantar el procedimiento correspondiente.

De acuerdo con el SIMIT, el carro presentaba multas en Bogotá y Villavicencio. Las tres principales eran una por $1.266.210 por no acatar señales de tránsito, otra por $2.532.420 por utilizar el vehículo en un servicio no autorizado y una más de $635.169 por transitar en sitios restringidos.

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Esos valores explican el monto acumulado, que superaba los cuatro millones de pesos. El carro también había quedado bajo observación de las autoridades de movilidad por un video en el que aparecía intentando subir a un puente peatonal en la carrera 68 con calle 26, en Bogotá, y días después por evadir un peaje al transitar en contravía, poniendo en riesgo la vida de los demás conductores.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Movilidad y la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá habían informado previamente que el propietario que figura en la tarjeta de propiedad aseguró haber vendido el vehículo meses atrás, aunque el traspaso nunca fue formalizado ante el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Por esa razón, el antiguo dueño continuaba apareciendo como titular legal del automotor y la investigación por los hechos anteriormente mencionados continúa.

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