En medio del descontento de los venezolanos por apagones, Delcy Rodríguez reconoce el pésimo estado del sistema eléctrico: “Estamos en un proceso de recuperación”

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió a la crisis eléctrica en el país y reconoció el mal estado del sistema en el país que afecta a miles de personas con apagones constantes.

“Ustedes saben que estamos en un proceso de recuperación del sistema eléctrico nacional, en condiciones muy distintas, porque ya podemos acceder a proveedores de repuestos, ya podemos acceder a tecnología que nos permita recuperar el sistema eléctrico”, dijo.

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De acuerdo con medios locales, la intervención de la jefe chavista tuvo lugar durante el Consejo Nacional de Economía en la apertura del encuentro con el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo.

Allí, Rodríguez señaló que “hay una ebullición económica en Venezuela” y que el BID tiene en su agenda al país.

“Toda esta agenda que venimos desarrollando con el sistema financiero multilateral es para el desarrollo, para inversión y financiamiento en infraestructura, en servicios”, añadió.

La crisis eléctrica en Venezuela se ha complicado en los últimos días con apagones que se extienden por horas y que han hecho que algunos venezolanos salgan a las calles a manifestarse en contra de la dictadura.

Cabe mencionar que Rodríguez asumió las riendas del poder en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en enero durante una operación especial de EE. UU. en territorio venezolano. Desde entonces, la exvicepresidente del dictador cumple las demandas de Washington que dice estar a cargo del país y de liderar un plan de tres fases.