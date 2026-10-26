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Los 3 congresistas de Florida que intercedieron para facilitar el regreso de María Corina Machado a Venezuela

octubre 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Reconstrucción de los hechos para que María Corina Machado regresara a Venezuela. Hubo 3 legisladores de Florida, en Estados Unidos, que fueron clave para el retorno de la líder de la democracia a su país. Según pudo confirmar NTN24 con fuentes en Washington, los congresistas Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez mantuvieron comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, para pedirles que facilitaran la llegada de la Nobel de Paz.

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