Los 3 congresistas de Florida que intercedieron para facilitar el regreso de María Corina Machado a Venezuela

Reconstrucción de los hechos para que María Corina Machado regresara a Venezuela. Hubo 3 legisladores de Florida, en Estados Unidos, que fueron clave para el retorno de la líder de la democracia a su país. Según pudo confirmar NTN24 con fuentes en Washington, los congresistas Mario Díaz Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez mantuvieron comunicaciones con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, para pedirles que facilitaran la llegada de la Nobel de Paz.