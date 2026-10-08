El debate político y tecnológico en la capital norteamericana escaló a niveles sin precedentes debido a una directiva del Ejecutivo federal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a través de sus canales oficiales que la Casa Blanca considerará “enemigo” a todo aquel que emplee la denominación “inteligencia artificial” en lugar de la palabra “superinteligencia”.

Esta declaración pública refuerza la orden ejecutiva promulgada por el mandatario el pasado 29 de septiembre, la cual impuso la sustitución obligatoria del concepto tradicional en todas las comunicaciones institucionales.

La medida busca eliminar el uso de la palabra “artificial” al considerar que esta proyecta una idea errónea o despectiva respecto a una capacidad de procesamiento que el Gobierno califica como asombrosa y estratégica para la seguridad nacional.

“¡La Casa Blanca considera ‘enemigo’ a cualquiera que utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo y más preciso término ampliamente aceptado de ‘superinteligencia’! Quien gane esta carrera tecnológica lo gana todo en el escenario global”, enfatizó el presidente en una contundente publicación a través de su plataforma Truth Social.

La estrategia de la administración estadounidense apunta a blindar la supremacía del país en la disputa comercial y militar contra el régimen chino.

Para reforzar esta postura, el Gobierno anunció semanas atrás la creación de una unidad especial denominada “Fuerza IA”, encabezada por un zar especializado, cuya misión prioritaria consiste en vigilar posibles malas prácticas dentro del sector sin entorpecer la velocidad de desarrollo de las firmas privadas.

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Las agencias internacionales de análisis y los gabinetes de seguridad observan con atención la postura de Washington, bajo el entendimiento de que el control de la narrativa digital y la hegemonía en supercomputación constituyen los ejes centrales de la dominación geopolítica moderna.