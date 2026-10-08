NTN24
Jueves, 08 de octubre de 2026
Jueves, 08 de octubre de 2026
Superinteligencia

Orden ejecutiva en Washington: la insólita advertencia de Donald Trump de que la Casa Blanca considerará “enemigo” a quien use el término “inteligencia artificial”

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de EE.UU., Donald Trump-Foto: EFE
El presidente de EE.UU., Donald Trump-Foto: EFE
El mandatario norteamericano elevó la presión sobre la industria tecnológica tras ordenar por decreto la adopción del nuevo término en toda la documentación gubernamental.

El debate político y tecnológico en la capital norteamericana escaló a niveles sin precedentes debido a una directiva del Ejecutivo federal. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a través de sus canales oficiales que la Casa Blanca considerará “enemigo” a todo aquel que emplee la denominación “inteligencia artificial” en lugar de la palabra “superinteligencia”.

Esta declaración pública refuerza la orden ejecutiva promulgada por el mandatario el pasado 29 de septiembre, la cual impuso la sustitución obligatoria del concepto tradicional en todas las comunicaciones institucionales.

o

La medida busca eliminar el uso de la palabra “artificial” al considerar que esta proyecta una idea errónea o despectiva respecto a una capacidad de procesamiento que el Gobierno califica como asombrosa y estratégica para la seguridad nacional.

“¡La Casa Blanca considera ‘enemigo’ a cualquiera que utilice el término ‘inteligencia artificial’ en lugar del nuevo y más preciso término ampliamente aceptado de ‘superinteligencia’! Quien gane esta carrera tecnológica lo gana todo en el escenario global”, enfatizó el presidente en una contundente publicación a través de su plataforma Truth Social.

La estrategia de la administración estadounidense apunta a blindar la supremacía del país en la disputa comercial y militar contra el régimen chino.

Para reforzar esta postura, el Gobierno anunció semanas atrás la creación de una unidad especial denominada “Fuerza IA”, encabezada por un zar especializado, cuya misión prioritaria consiste en vigilar posibles malas prácticas dentro del sector sin entorpecer la velocidad de desarrollo de las firmas privadas.

o

Las agencias internacionales de análisis y los gabinetes de seguridad observan con atención la postura de Washington, bajo el entendimiento de que el control de la narrativa digital y la hegemonía en supercomputación constituyen los ejes centrales de la dominación geopolítica moderna.

Temas relacionados:

Superinteligencia

Donald Trump

Inteligencia Artificial

Tecnología

Casa Blanca

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

La lucha de María Corina: el valiente momento en que encaró a Chávez. "Dígale la verdad a Venezuela”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No tiene vuelta atrás": Tamara Sujú sobre imputación por tortura contra Maduro y Cilia en EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Golpe binacional al Clan del Golfo entre Colombia y Panamá: 1 abatido y más de 16 detenidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

“Ella está consciente de lo que le hicieron”: abogado de la mujer que sobrevivió a la ejecución

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Este es el escrito de acusación con el que EE. UU. imputó nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Por qué una vía marítima pequeña como el estrecho de Ormuz tiene contra cuerdas a las potencias?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología

Ver más

Videos

Ver más
Exmagistrada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Bárbara Gabriela César Siero
Venezuela

"Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas

Exmagistrados del TSj de Venezuela Bárbara César y Juan Carlos Apitz Barbera / FOTO: Captura de pantalla
Venezuela

Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones

Roedor - Foto Canva
Enfermedades

¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos

Marco Rubio/ María Corina Machado – Fotos AFP
María Corina Machado

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

MUERTE EN LA LABORATORIO PRENDE LAS ALARMAS: Rubio exige a Rusia transparencia sobre PESTE NEUMÓNICA

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Telescopio James Webb muestra impresionante imagen de región donde están naciendo nuevas estrellas - FOTO ESA
James Webb

Telescopio James Webb revela impresionante imagen de una región donde nacen nuevas estrellas

Elon Musk - Foto AFP
Elon Musk

Elon Musk plantea una sorpresiva propuesta que podría redefinir el futuro de la inteligencia artificial

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Tecnología

Trump junto a GIGANTES de la IA: el presidente de EE. UU. se reúne con empresarios tecnológicos en la Casa Blanca

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Entre la razón y el algoritmo: los desafíos de la libertad de prensa

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Policía de Ecuador - AFP
Ecuador

Policía de Ecuador captura a 14 presuntos criminales en nuevo toque de queda

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

Hija de María Corina Machado habla del regreso de su mamá a Venezuela y se pronuncia sobre presencia de Delcy Rodríguez en EEUU: "Bastante duro de tragar"

Abelardo de la Espriella y cúpula militar naval supervisan desarrollos tecnológicos Foto: tomada de X @ArmadaColombia
Abelardo de la Espriella

Así fortalece Colombia su industria naval: Abelardo de la Espriella y cúpula militar naval supervisan desarrollos tecnológicos en Cartagena

“Simplemente quiero cuidar ese arco como si fuera mi vida”: Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia Femenina Sub-17
Deportes

Colombia se queda con el tercer lugar del Mundial femenino Sub-20 en infartante tanda de penales ante Italia: Luisa Agudelo atajó dos

Estados Unidos | Fotos EFE
Estados Unidos

"Algo debe haber en esa documentación: El secreto del 11-S que Trump podría desclasificar

Golpe a las disidencias de las Farc en Buga - Foto_ Ejército Nacional de Colombia
Disidencias de las FARC

Contundente golpe a las disidencias de las Farc en Buga: muerto segundo cabecilla y dos integrantes más

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio en su visita a Ecuador-Foto: EFE
Marco Rubio

Nuevos operativos militares con Ecuador: Los Tiguerones en la mira de Marco Rubio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023