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Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a la jueza sudafricana Navanethem ‘Navi’ Pillay

octubre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz
Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz
La abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014).

La sudafricana Navi Pillay, defensora de Nelson Mandela y exjueza de la CPI, ganó este viernes el Nobel de la Paz por sus esfuerzos a favor del derecho internacional cuando, según el jurado, la justicia está "bajo ataque".

Navanethem "Navi" Pillay domina el arte de los casos difíciles. Abogada de origen indio en la Sudáfrica del apartheid, llegó a ser jueza y alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (2008-2014).

Su carrera la ha llevado desde los tribunales sudafricanos, donde defendió a activistas contra el apartheid como Nelson Mandela y consiguió derechos fundamentales para los presos políticos, hasta el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, pasando por la Corte Penal Internacional (CPI).

Presidió la comisión encargada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU de investigar las violaciones de los derechos humanos en los territorios palestinos y en Israel.

Este es uno de los motivos por los que el Nobel de la Paz de este año posiblemente escueza al presidente estadounidense Donald Trump, quien desde su regreso a la Casa Blanca ha reiterado una y otra vez lo mucho que le gustaría que se lo dieran.

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó este viernes Pillay. La galardonada el año pasado, la líder opositora venezolana María Corina Machado, regaló su medalla al mandatario estadounidense.

En el caso de Pillay, la primera reacción al conocer el galardón fue pensar que era una broma: "Como abogada y jueza, sigo queriendo verificarlo", afirmó.

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La jurista mencionó su labor al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU.

Este órgano, que no habla en nombre de la ONU, concluyó el año pasado que Israel llevó a cabo un genocidio en Gaza en la campaña militar desplegada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel consideró el informe "sesgado y mentiroso".

"Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio", afirmó.

"Una de las principales reacciones a ese informe es rendirme homenaje por mi valentía. Y pueden imaginarse lo sorprendida que estaba, ¿por qué necesitaría valor para decir la verdad?", añadió ella.

Pero en las redes sociales también hay llamados pidiendo a Estados Unidos que la sancione, como hizo con una relatora de la ONU, con jueces de la CPI y con oenegés palestinas.

En 2024 la CPI emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza, y contra varios miembros del movimiento islamista palestino Hamás ya fallecidos.

Washington considera que es una institución "politizada", y en la pasada Asamblea General de la ONU, en septiembre, el presidente Trump pidió a todos los países miembros "retirarse oficial e inmediatamente".

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