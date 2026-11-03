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Martes, 03 de noviembre de 2026
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China y Estados Unidos
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El Pentágono revela imágenes de misteriosa nave china: tiene la capacidad de atacar satélites

noviembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Desde 2022, esta nave china ha liberado al menos nueve objetos de origen desconocido en órbita.

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