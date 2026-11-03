Trump busca mantener fuerte presencia militar en Venezuela; negocia con el régimen

De acuerdo con una reciente publicación del diario New York Times, Estados Unidos estaría negociando un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas (SOFA por sus siglas en inglés) con Venezuela. Según la información compartida, esta gestión, que estaría siendo liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene como finalidad extender su presencia militar en la nación sudamericana.