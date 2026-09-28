“Los estamos perdiendo”: científica alerta por el impacto del calentamiento del océano en los corales

Los océanos almacenan más del 90 % del exceso de calor del sistema climático y ese calentamiento está transformando los ecosistemas marinos. En 2025, cerca del 90 % de la superficie oceánica experimentó al menos una ola de calor marina, según la OMM.

Uno de los ecosistemas más vulnerables son los arrecifes coralinos. “Los corales son animales, pero ellos tienen una simbiosis con unas microalgas que viven en sus tejidos”, explica Nadia Santodomingo, científica y curadora de corales y esponjas del Museo de Historia Natural de Frankfurt.

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La especialista señala que el aumento de las temperaturas puede desregular esta relación y debilitar a los corales.

El problema es que los episodios de calor extremo y blanqueamiento están ocurriendo con mayor frecuencia, reduciendo el tiempo disponible para que los arrecifes se recuperen.

Para Santodomingo, la reducción de los periodos de recuperación representa una amenaza creciente. “No le estamos dando tiempo a los corales para que se recupere”, advierte la científica, al explicar que los intervalos entre estos eventos son cada vez más cortos.

La especialista destaca, sin embargo, que algunos arrecifes ubicados en aguas turbias podrían ofrecer una señal de esperanza. En estos ecosistemas, la menor penetración de luz puede ayudar a mantener la relación entre los corales y sus microalgas durante episodios de altas temperaturas.