"Sin palabras": capturan a exfuncionario del régimen de Venezuela con droga en el aeropuerto de Barajas

Investigan a un exfuncionario de la embajada del régimen de Venezuela en España tras ser detenido en el aeropuerto de Barajas cuando llevaba 50 kilos de cocaína. No es la primera vez que se estaría usando el sistema diplomático para mover droga. En Ecuador, en 2012, ocurrió el tremendo escándalo que se denominó como la ‘narcovalija’, en la cual una maleta diplomática fue con estupefacientes a Italia y terminó con personas detenidas.