NTN24
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Miércoles, 23 de septiembre de 2026
Corales

Corales blandos en Corea del Sur muestran signos de deterioro por altas temperaturas

septiembre 23, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Investigadores y buceadores han alertado sobre el deterioro de colonias de corales blandos en aguas de Corea del Sur, particularmente frente al islote de Beomseom, en la isla de Jeju.

Según el Paran Ocean Citizen Science Center, cerca de la mitad de una de las colonias monitoreadas en esta zona ha mostrado signos de deterioro durante los últimos meses.

Las observaciones han generado preocupación entre científicos y personas que realizan actividades de buceo en el área.

A diferencia de los corales duros, que cuentan con un esqueleto rígido de carbonato de calcio, los corales blandos mantienen su estructura gracias a la presión interna de sus tejidos. Por eso, las variaciones en las condiciones ambientales pueden afectar su estabilidad y provocar que las colonias pierdan su posición erguida y se desplomen.

El fenómeno ya había sido documentado en la región. Investigadores del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Oceánica analizaron un episodio de desplome de corales blandos registrado en Jeju en 2024, cuyos resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports.

Las altas temperaturas del océano y otros cambios en las condiciones ambientales están entre los factores que generan preocupación por estos ecosistemas.

La preocupación va más allá de la apariencia de los corales. Estas formaciones crean estructuras tridimensionales que ofrecen refugio y espacios para diferentes especies marinas, además de funcionar como zonas de cría y desove.

Por ello, investigadores y organizaciones que monitorean estos ecosistemas llaman a continuar documentando los cambios y reforzar la protección de estas áreas marinas ante el aumento de las temperaturas y otras alteraciones ambientales.

Temas relacionados:

Corales

Mar

Océano

especie en peligro de extinción

Fenómeno de El Niño

Altas temperaturas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No va a haber prensa porque ella no es nada": experto sobre reunión entre Delcy y Trump en EE.UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Ejército de Colombia busca convertirse en el primero de Latinoamérica en ser certificado por la OTAN

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Juez emite orden que prohíbe la divulgación de pruebas y evidencias del caso Maduro y Cilia Flores

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Constante lucha: confirman fechas y lugares desde los que María Corina intentó llegar a Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

El crimen organizado y su injerencia en las instituciones: el mayor desafío de la región en décadas

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El Niño se fortalece y aumenta el riesgo de sequías, inundaciones y calor extremo

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez, Vicente Fox, Donald Trump
Vicente Fox

"Quien nace pillo, se conserva pillo. Quien nace corrupto, se conserva corrupto": Vicente Fox niega que Delcy Rodríguez salga fortalecida de la reunión con Trump

María Corina Machado, Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado ha hecho tres intentos de llegar a Venezuela en las últimas horas

Delcy Rodríguez/ Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Vicente Fox

"Trump está tratando con el mismo equipo de Maduro, teniéndolo preso en Nueva York": Vicente Fox

En Nueva York avanza el encuentro entre Trump y Delcy
Encuentro

EN UN LUJOSO HOTEL: Así transcurre la reunión entre la tirana Delcy Rodríguez y el presidente Trump

Delcy Rodríguez, Donald Trump y María Corina Machado | Fotos: AFP-EFE
Donald Trump

Bipolaridad: así ha cambiado el discurso de Trump con referencia al régimen venezolano: ¿Y María Corina?

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello y Ronald Ojeda (AFP)
Diosdado Cabello

¿Diosdado Cabello podría ser extraditado por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda?

Foto Captura X: @DefensaEc
Ecuador

Impactantes imágenes del golpe con cohetes contra la minería ilegal en Ecuador: "EE. UU. está detrás"

Gustavo Petro se pronuncia tra la muerte de alias 'Bendito Menor' / FOTO: EFE - Captura de video
Colombia

Petro se pronuncia tras la muerte de ‘Bendito Menor’: “Por qué no se priorizó la vida”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Candidata de Lula en la ONU fracasa de forma abrupta y anticipada

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello y Ronald Ojeda (AFP)
Diosdado Cabello

¿Diosdado Cabello podría ser extraditado por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda?

Foto Captura X: @DefensaEc
Ecuador

Impactantes imágenes del golpe con cohetes contra la minería ilegal en Ecuador: "EE. UU. está detrás"

Gustavo Petro se pronuncia tra la muerte de alias 'Bendito Menor' / FOTO: EFE - Captura de video
Colombia

Petro se pronuncia tras la muerte de ‘Bendito Menor’: “Por qué no se priorizó la vida”

Carlos Gimenez, congresista estadounidense (AFP)
Carlos A. Giménez

"Apoyo el acuerdo, pero no con Delcy, es una dictadora interina": Carlos Giménez sobre acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen

Estrecho de Ormuz - Foto: AFP
estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz en medio de un control incierto tras seis meses de conflicto entre EEUU e Irán

Colombia

“Ha sido una decisión tomada desde el amor”: ¿Terminaron J Balvin y Valentina Ferrer? Una publicación encendió los rumores sobre la pareja

Atentado a las Torres Gemelas - Foto AFP
Venezuela

Estos son cuatro de los venezolanos que fallecieron en el 11-S y quedaron entre las víctimas de las Torres Gemelas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023