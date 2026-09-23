Corales blandos en Corea del Sur muestran signos de deterioro por altas temperaturas

Según el Paran Ocean Citizen Science Center, cerca de la mitad de una de las colonias monitoreadas en esta zona ha mostrado signos de deterioro durante los últimos meses.

Las observaciones han generado preocupación entre científicos y personas que realizan actividades de buceo en el área.

A diferencia de los corales duros, que cuentan con un esqueleto rígido de carbonato de calcio, los corales blandos mantienen su estructura gracias a la presión interna de sus tejidos. Por eso, las variaciones en las condiciones ambientales pueden afectar su estabilidad y provocar que las colonias pierdan su posición erguida y se desplomen.

El fenómeno ya había sido documentado en la región. Investigadores del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Oceánica analizaron un episodio de desplome de corales blandos registrado en Jeju en 2024, cuyos resultados fueron publicados en la revista Scientific Reports.

Las altas temperaturas del océano y otros cambios en las condiciones ambientales están entre los factores que generan preocupación por estos ecosistemas.

La preocupación va más allá de la apariencia de los corales. Estas formaciones crean estructuras tridimensionales que ofrecen refugio y espacios para diferentes especies marinas, además de funcionar como zonas de cría y desove.

Por ello, investigadores y organizaciones que monitorean estos ecosistemas llaman a continuar documentando los cambios y reforzar la protección de estas áreas marinas ante el aumento de las temperaturas y otras alteraciones ambientales.