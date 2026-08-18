“Los venezolanos necesitan sentir que siguen siendo vistos en el planeta”: Psicóloga Pilar Sordo tras casi dos meses después de los terremotos en La Guaira

La psicóloga Pilar Sordo se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre las sensaciones que hay en los venezolanos a casi dos meses del doble terremoto que golpeó a La Guaira y que dejo miles de muertos; aseveró que hay zozobra por el temor de no seguir siendo vistos porque la noticia pase y todavía sigan existiendo problemas por los sismos.