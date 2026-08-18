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Martes, 18 de agosto de 2026
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Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

“Los venezolanos necesitan sentir que siguen siendo vistos en el planeta”: Psicóloga Pilar Sordo tras casi dos meses después de los terremotos en La Guaira

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
La psicóloga Pilar Sordo se conectó en La Tarde de NTN24 para hablar sobre las sensaciones que hay en los venezolanos a casi dos meses del doble terremoto que golpeó a La Guaira y que dejo miles de muertos; aseveró que hay zozobra por el temor de no seguir siendo vistos porque la noticia pase y todavía sigan existiendo problemas por los sismos.

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