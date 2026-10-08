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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Luto en la televisión colombiana: fallece la actriz Ana María Arango a los 76 años, recordada por sus icónicos papeles en “Vuelo secreto” y “Hasta que la plata nos separe”

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Fallece la actriz colombiana Ana María Arango-Foto: Tomada de X de @rocamanX
Fallece la actriz colombiana Ana María Arango-Foto: Tomada de X de @rocamanX
El arte dramático nacional despide a una de sus leyendas más versátiles, recordada por sus brillantes participaciones en la televisión y el cine.

La cultura y el entretenimiento en el país vistieron de luto tras confirmarse el sensible deceso de la consagrada actriz colombiana Ana María Arango, quien falleció a la edad de 76 años.

La triste noticia fue difundida a través de un emotivo comunicado por parte de su equipo de representación artística y allegados, desatando de inmediato profundas muestras de pesar entre el gremio actoral y la audiencia nacional que acompañó su fructífera trayectoria.

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Con una formación inicial en antropología y una vocación escénica intachable desarrollada desde la década de 1972, la artista construyó una carrera brillante caracterizada por la versatilidad.

Su talento traspasó generaciones gracias a participaciones inolvidables en producciones televisivas icónicas como Vuelo secreto, Hasta que la plata nos separe y La nieta elegida, además de su inolvidable aporte cinematográfico en el clásico del cine colombiano La pena máxima.

“Rendimos tributo a una vida entregada con absoluta pasión a los escenarios y las pantallas de nuestra patria. Su disciplina, su calidez humana y un legado artístico de incalculable valor permanecerán intactos como referente de excelencia para las nuevas generaciones de la actuación”, expresaron sus allegados y representantes al ratificar el deceso.


Directores, colegas y entidades del sector audiovisual manifestaron sus condolencias públicas, exaltando la huella imborrable de una de las grandes figuras del arte dramático en la historia reciente de la nación.

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La partida de esta referente de la televisión ocurre en este tramo de octubre de 2026, con lo cual se reafirma el compromiso del país por preservar la memoria histórica de sus grandes talentos.

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