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Equipo de Premier League muestra interés por un jugador de la Selección Colombia: buscaría ficharlo en enero

octubre 30, 2026
Por: David Lozano
Futbolistas de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Futbolistas de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Andrés Gómez recuperó protagonismo con Vasco da Gama después de su paso por el fútbol francés. Su rendimiento en Brasil despertó el interés del Bournemouth, que ya habría iniciado conversaciones para intentar incorporarlo.

El mercado de fichajes europeo comienza a moverse y un futbolista de la Selección Colombia aparece entre los nombres que podrían protagonizar un cambio de equipo en enero de 2027. Se trata de Carlos Andrés Gómez, extremo que actualmente milita en Vasco da Gama y que estaría en el radar de un equipo de la Premier League.

El nacido en Quibdó encontró en el fútbol brasileño una oportunidad para recuperar continuidad después de su experiencia en el Stade Rennais de Francia, donde no consiguió consolidarse como esperaba. Su regreso a Sudamérica le permitió sumar minutos, ganar protagonismo y volver a llamar la atención de equipos del Viejo Continente.

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Precisamente, su presente con Vasco da Gama habría despertado el interés del Bournemouth, que buscaría reforzar su zona ofensiva con el colombiano. La información fue revelada el 30 de octubre por el periodista especializado en fichajes Ekrem Konur, quien aseguró que el conjunto inglés ya habría sostenido conversaciones preliminares con miras a la ventana de transferencias de enero.

El Bournemouth muestra un fuerte interés en el extremo del Vasco da Gama, Andrés Gómez, y ya ha mantenido discusiones preliminares de cara a la ventana de enero”, publicó el comunicador en su cuenta de X.

Asimismo, explicó que el equipo inglés considera al colombiano un atacante directo y versátil, con capacidad para desempeñarse por cualquiera de las dos bandas. Su anterior experiencia en la Ligue 1 también sería un aspecto favorable para una eventual adaptación al fútbol británico.

Sin embargo, el Bournemouth no sería el único equipo europeo que sigue los pasos del extremo. De acuerdo con Konur, varios clubes han estado pendientes de su evolución, entre ellos el Bayer Leverkusen de Alemania, aunque los ingleses estarían entre los interesados más activos.

Por ahora, no existe un acuerdo ni una oferta formal confirmada. No obstante, los acercamientos reportados ponen al futbolista colombiano bajo la lupa de un posible regreso al fútbol europeo.

Cabe resaltar que la carrera de Andrés Gómez tuvo un nuevo impulso desde su llegada a Vasco da Gama en agosto de 2025, cuando arribó procedente del Rennes en condición de préstamo. Sus actuaciones convencieron al conjunto brasileño, que acordó su transferencia definitiva con el club francés el 21 de enero de 2026.

De hecho, el Stade Rennais confirmó su salida y destacó las ocho asistencias que había conseguido durante su primera etapa en el fútbol brasileño. En Francia, el colombiano había disputado 19 encuentros oficiales y marcado tres goles con el equipo.

Desde entonces, Gómez ha mantenido continuidad en Vasco da Gama. Los registros de Opta Analyst contabilizan 47 apariciones y 3.813 minutos disputados en todas las competiciones durante 2026, cifras que reflejan el protagonismo que ha conseguido en el equipo carioca.

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Con la Selección Colombia también hizo parte del grupo convocado por Néstor Lorenzo para el Mundial de 2026. Sin embargo, su participación fue reducida.

Ahora, el extremo busca mantener su rendimiento en Brasil y seguir siendo considerado por el cuerpo técnico de la Tricolor. Mientras tanto, el interés del Bournemouth abre la posibilidad de que vuelva a competir en Europa.

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