"El destino de Diosdado no va a ser luminoso": abogado Kelvi Zambrano tras amenazas del jefe chavista a críticos

En entrevista con NTN24, el abogado Kelvi Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, se refirió a la designación de Analisa Torres en el caso de Nicolás Maduro y señaló que “cualquier juez que vaya a conocer del caso es un juez capacitado”. Por otro lado, Zambrano se refirió al destino de Diosdado Cabello, segundo del régimen chavista, quien lanzó nuevas amenazas contra las voces críticas, advirtiendo sobre desapariciones.