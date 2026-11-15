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Domingo, 15 de noviembre de 2026
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Presos políticos en Venezuela
Programa: La Tarde

El drama de las madres de los presos políticos y sus desgarradores testimonios: “Me siento atada, no hallo qué hacer”

noviembre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Yusleida Pérez, madre del sargento Roberto Romero, uno de los 36 militares presos que completan 155 horas en huelga de hambre en Ramo Verde, habló con La Tarde de NTN24 acerca de su hijo. “No sé cómo está él, solo he visto lo que sale en las redes sociales, lo único que sé es eso, que fueron unos familiares y que están en la huelga de hambre exigiendo libertad. Yo acerco los videos y sé que está ahí”, aseveró. “Me siento atada, no hallo qué hacer… Le hago un llamado a todas las autoridades de que por favor los liberen, porque ellos están en su huelga de hambre exigiendo libertad plena”, añadió el invitado.

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