Malestar del presidente Gustavo Petro por arengas en su contra en el último partido de la Selección Colombia

La felicidad de los hinchas que seguían el partido entre Colombia que obtuvo el triunfo ante Brasil 2-1, contrastó con la euforia colectiva desatada en contra del gobierno. Minutos previos del evento en las eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Fútbol 2026, centenares de asistentes gritaron al unísono la frase ¡Fuera Petro!, ¡Fuera Petro! que retumbó en todo el escenario que reunía a 45.000 aficionados.

Dicha situación pasó a ser incómoda para la hija menor del presidente colombiano, quien instantes después rechazó lo sucedido en sus redes sociales. “Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes”, escribió en su cuenta X.

¿Iban dirigidas las arengas contra el presidente Petro, su familia y su hija en particular? Es la pregunta que diversos sectores siguen formulándose en el país suramericano tras el suceso que acaparó las plataformas digitales durante las últimas horas.

En el programa periodístico ‘La Noche’ la congresista de la coalición Dignidad y Compromiso Ciudadano, Jennifer Pedraza rechazó el grito de repudio colectivo que según algunos sectores fue centrado hacia Antonella Petro. Al mismo tiempo, cuestionó los ataques en redes sociales provenientes del petrismo en diferentes ocasiones hacia quien sea atreva a cuestionar al gobierno. “Creo que la ciudadanía tiene el derecho de expresar que no le gusta un presidente, pero también hay que distinguir muy bien, porque este es un país que ha sido históricamente muy violento contra la infancia, contra la adolescencia. Yo he sido una de las voces más críticas de muchos aspectos del gobierno del presidente Gustavo Petro, creo que se puede diferir de su gobierno sin que necesariamente esto implique hacerle sentir y hacerle pasar un momento tan crítico a su hija. Yo he rechazado eso que pasó con la hija del presidente Gustavo Petro, así como he rechazado las violencias de mucha gente frente a las personas que somos críticas del gobierno. Aquí no vale solamente rechazar lo que ocurrió, por ejemplo, con Antonella Petro, sino que también tiene que haber una reflexión sobre nuestro país y sobre el tono de violencia en el que lamentablemente se están dando las discusiones”

Por su parte el congresista de la Coalición oficialista del Pacto Histórico, Heráclito Landínez rechazó que en el escenario de protestas contra el actual gobierno haya terminado afectada la hija menor del mandatario de los colombianos. “Cuando comenzaron el coro en el estadio, un sector del estadio, ¡Fuera Petro!. Algunos aficionados que estaban gritando, la estaban filmando, la estaban grabando con sus cámaras, con sus celulares, e incluso le hicieron seguimientos y después publicaron esos videos. Es decir, es una clara violencia contra una menor de edad, en este caso a Antonella Petro, hija del presidente Gustavo Petro. Creo que tenemos que rechazar este hecho, porque no podemos volver una persona como sujeto político cuando es una menor de edad y los derechos de los niños, de las niñas, priman sobre los derechos de todos los demás.

Desde otra perspectiva política, Daniel Briceño, concejal electo de Bogotá por el Centro Democrático manifestó su rechazo en relación con lo sucedido con Antonella Petro, pero advirtió que ese suceso no puede convertirse según él en una excusa para negar el descontento de gran parte del pueblo colombiano al actual gobierno. “Si las personas que estaban alrededor del palco allí en el que se encontraba la familia presidencial actuaron con violencia, eso lo rechazamos, pero este hecho, no puede convertirse en la excusa para negar el descontento que ayer había en el estadio en contra del presidente.Es que el descontento no sólo es con el ¡Fuera Petro! de ayer en la tribuna, también fue con el 63% en las encuestas que salieron esa semana. También se dio en las elecciones regionales el 29 de octubre cuando, por ejemplo, en Bogotá el candidato titular del presidente, que es Gustavo Bolívar, quedó en el tercer lugar, perdiendo en absolutamente todas las localidades donde el presidente supuestamente tiene la votación. Una cosa es la convocatoria que se hizo desde la ciudadanía, otra cosa es la protesta por el descontento del presidente Gustavo Petro y otra cosa es el tema de Antonella, el cual rechazamos”.

Clara Lucía Sandoval, concejal electa de Bogotá por el partido liberal, considera que las arengas que demuestran el inconformismo de gran parte de la ciudadanía están dirigidas hacia el presidente y no hacia su hija. “Lo que nosotros vimos, los que estuvimos viendo el partido, fue un rechazo generalizado de más de 50 mil personas. La gente se expresa sin saber si está o no la hija del presidente en el estadio. Lo que vemos después es al presidente usando a su hija, poniéndola por delante en vez de protegerla, como un escudo, escudándose detrás de ella y diciendo que el abucheo era contra su hija, no contra él, no escucha lo que el pueblo está diciendo, sino que no fue contra él, escondiéndose detrás de ella y poniéndola por delante para proteger su imagen, eso me parece que a toda por donde se mire es cobarde"