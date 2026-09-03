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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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La Casa Blanca lanzó una plataforma con polémicos pasatiempos incluido un ‘Snake’ de deportaciones

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Nuevo juego de la Casa Blanca - Canva y redes
Nuevo juego de la Casa Blanca - Canva y redes
La plataforma Arcade.gov ya se encuentra disponible en el sitio oficial de la Casa Blanca.

La Casa Blanca lanzó este jueves una plataforma de videojuegos inspirados en clásicos de los arcades, con referencias directas a algunas de las principales políticas de la administración de Donald Trump. Entre ellos está ‘Rio Run’, una versión del tradicional juego Snake, en la que el jugador debe recorrer el área del Río Grande y recoger personas que intentan cruzar la frontera.

La iniciativa fue presentada a través de Arcade, una nueva sección del sitio oficial de la Casa Blanca. La plataforma reúne cinco juegos con estética retro y mecánicas inspiradas en títulos clásicos.

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El juego que más ha llamado la atención es ‘Rio Run’, cuyo nombre hace referencia al Río Grande. Su dinámica recuerda al popular Snake: un personaje se desplaza por el escenario y va incorporando a otras personas a su recorrido. De acuerdo con la descripción de la Casa Blanca, se trata de una representación de la patrulla fronteriza en el Río Grande. Además, reportes sobre el lanzamiento describen la dinámica como la captura de migrantes para su posterior deportación.

La Casa Blanca también presentó ‘Build the Wall’, inspirado en Tetris, en el que los jugadores deben construir un muro mientras buscan proteger la frontera de una “horda” que se aproxima.

Los otros tres juegos trasladan al formato arcade diferentes elementos de la agenda de Trump. ‘Supply Line’ está basado en la mecánica de Tapper y plantea seleccionar alimentos de acuerdo con el lema “Make America Healthy Again”. ‘Flappy Bill’ utiliza una dinámica similar a Flappy Bird, con un águila que debe transportar un proyecto de ley sobre el National Mall, mientras que ‘Trump Savings Tycoon’ gira alrededor de los llamados Trump Accounts, el programa de ahorro que contempla una contribución federal de US$1.000 para determinados niños.

El lanzamiento no se produjo de manera aislada. Horas antes de que la plataforma apareciera públicamente, la cuenta oficial de la Casa Blanca en X publicó un adelanto acompañado del mensaje “It’s time to level up, patriots”, anticipando el lanzamiento. Posteriormente, la propia Casa Blanca promocionó Arcade con mensajes como “Build the wall. Deport. Fill a Trump Account”.

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La estrategia supone llevar mensajes políticos y de gobierno a un formato de entretenimiento digital, utilizando referencias reconocibles de videojuegos clásicos para presentar algunas de las prioridades de la administración.

El lanzamiento ocurre, además, mientras la administración Trump mantiene la deportación y el control migratorio como uno de sus principales ejes de política interna. La propia Casa Blanca asegura que su gobierno ha deportado a más de 605.000 inmigrantes en situación irregular y que otros 1,9 millones han salido voluntariamente del país, cifras que corresponden a los datos difundidos por la administración y que deben entenderse como cifras oficiales del Gobierno estadounidense.

La plataforma Arcade.gov ya se encuentra disponible en el sitio oficial de la Casa Blanca, con los cinco títulos anunciados y una sección que anticipa nuevos contenidos.

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