Identifican entre los escombros en Cali a Juan José Salazar, abogado mencionado en el proceso contra Álvaro Uribe y asociado a Diego Cadena

El cuerpo sin vida del abogado Juan José Salazar fue hallado durante la madrugada de este sábado entre los escombros del edificio Ana Pilar, en el sur de Cali, que colapsó tras el terremoto del pasado lunes.

Salazar, cabe resaltar, había sido mencionado en el proceso judicial relacionado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y mantenía vínculos profesionales con el abogado Diego Cadena.

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Desde el momento del colapso de la edificación, los organismos de búsqueda y rescate adelantaron labores ininterrumpidas para localizar a las personas atrapadas bajo los escombros.

Salazar se encontraba en el inmueble junto a su novia, Valentina Marcano, cuando ocurrió la tragedia del terremoto. Durante varios días, familiares y amigos permanecieron en el lugar esperando noticias sobre su paradero.

La confirmación del hallazgo del cadáver puso fin a la incertidumbre de sus allegados, quienes esperaban encontrarlo con vida.

El abogado Diego Cadena expresó su dolor a través de redes sociales tras conocerse la noticia: "Descansa en paz Juanjo, que Dios lo tenga en su gloria y que su recuerdo viva siempre entre nosotros", escribió.

Otro de sus colegas, Felipe Caballero, también lamentó profundamente la muerte de Salazar: "Que mi Dios lo reciba en su santa gloria, Juan José. Me quedo con agradecimiento eterno y con una deuda pendiente: mantener incólume su nombre y su honra".

Es de señalar que, en el proceso judicial del expresidente Uribe, Salazar estuvo vinculado junto al abogado Diego Cadena, con quien mantenía una relación profesional.

Ambos fueron investigados por hechos relacionados con el presunto ofrecimiento de beneficios a testigos que podrían favorecer al expresidente.

El edificio Ana Pilar fue una de las estructuras más afectadas por el sismo en Cali, que dejó miles de damnificados en el Valle del Cauca.

Las autoridades reportaron más de 3.000 viviendas afectadas solo en Roldanillo, mientras que la Gobernación del Valle solicitó el apoyo de expertos para evaluar los daños en las edificaciones tras el terremoto.

Mientras tanto, continúa la incertidumbre sobre el paradero de Valentina Marcano, novia de Salazar, quien también se encontraba en el edificio Ana Pilar al momento del terremoto.

Los organismos de emergencia mantienen las labores de búsqueda entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes.

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Las autoridades han confirmado que las operaciones de rescate continuarán en las próximas horas mientras se intensifican los esfuerzos para localizar a todas las personas que permanecen desaparecidas tras el colapso de varias estructuras en diferentes zonas afectadas por el movimiento telúrico.