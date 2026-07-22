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Miércoles, 22 de julio de 2026
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Régimen cubano

"Ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema": Marco Rubio dice que el régimen cubano no utilizaba el crudo venezolano para su red eléctrica

julio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., y Miguel Díaz-Canel - Fotos: EFE
Desde Manila, Filipinas, el funcionario aseguró que el objetivo de la administración de Donald Trump “es tener una Cuba donde el pueblo cubano pueda experimentar prosperidad”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se refirió este miércoles al régimen de Cuba en medio de la crisis que afronta ante la presión de Washington.

Desde Manila, Filipinas, el funcionario aseguró que el objetivo de la administración de Donald Trump “es tener una Cuba donde el pueblo cubano pueda experimentar prosperidad, seguridad y una vida mejor en el futuro”. “Estamos preparados para ser muy realistas sobre cómo lograrlo y sobre cómo iniciar un proceso serio que conduzca a ello”, agregó.

En ese sentido, aseguró que se han puesto en contacto con los jefes del régimen, quienes ya conocen la postura de Washington.

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“Nos hemos puesto en contacto con ellos de vez en cuando al respecto y saben cuál es nuestra postura sobre este tema”, indicó.

A su vez, Rubio aseguró cuáles son los problemas que afronta la isla en medio de la presión de Estados Unidos. “Son dos los problemas que tiene Cuba en este momento: el primero y fundamental es que su sistema económico no funciona y por eso la gente tiene que irse del país”, indicó.

“Segundo, ya no reciben petróleo gratis de Venezuela, ese es su mayor problema”, añadió.

Rubio aseguró que el petróleo que llegaba de Venezuela no era utilizado para su red eléctrica. “Tomaban el 60% del petróleo gratis que recibían de Venezuela y lo revendían por dinero en efectivo”, detalló.

“Lo único que les interesa es aferrarse al poder”, subrayó.

Rubio anunció el envío 100 millones de dólares a Cuba en ayuda que serán distribuidos por entidades diferentes al régimen.

“Estamos dispuestos a dialogar con ellos, lo hemos hecho en el pasado”, dijo.

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“Estamos preparados para hacer cosas que les ayuden a conseguirlo, pero tienen que decidir que quieren hacerlos. La gente que está a cargo ahora no quiere hacerlos”, agregó.

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