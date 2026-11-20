Diez años luego de su última aventura cinematográfica, los personajes más queridos de la prehistoria vuelven a la pantalla grande. Disney y 20th Century Studios presentaron el tráiler oficial de ‘La era de hielo: mundo de lava’ (‘Ice Age: Boiling Point’), la sexta película de la exitosa franquicia animada que reunirá otra vez a Manny, Sid, Diego y el resto de la manada en una aventura llena de peligros, humor y criaturas gigantes.

VEA TAMBIÉN Venezuela suena en GTA VI: este es el guiño del videojuego a Simón Díaz y Óscar D'León o

“La mayor aventura de la manada está a punto de eclosionar”, publicó la cuenta de Walt Disney Studios junto al video.

El adelanto, publicado el 19 de noviembre, deja ver a los protagonistas explorando nuevos rincones del Mundo Perdido, un territorio subterráneo que habitan dinosaurios que apareció por primera vez en la tercera película de la saga, estrenada en 2009. Esta vez, el grupo va a tener que enfrentarse a un entorno mucho más hostil, marcado por volcanes activos y corrientes de lava.

La historia promete recuperar las situaciones disparatadas que transformaron a la franquicia en una de las favoritas del público.

En las imágenes igualmente aparecen Manny, el mamut; Sid, el perezoso; Diego, el tigre dientes de sable; Ellie y Buck, quienes otra vez compartirán pantalla en esta nueva misión.

Uno de los detalles que más llamará la atención de los seguidores es el retorno de Scrat, la ardilla obsesionada con las bellotas que se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la saga. En esta entrega va a tener compañía: Baby Scrat y una enorme versión prehistórica llamada Jurassic Scrat de igual forma harán parte de la aventura.

La película tendrá varias de las voces originales en inglés. Ray Romano volverá como Manny, John Leguizamo como Sid, Denis Leary como Diego, Queen Latifah como Ellie y Simon Pegg como Buck. También se suman Ashley Park, Josh Peck, Vincent Tong, Adam DeVine y Coco Jones, entre otros intérpretes.

La dirección va a estar a cargo de John C. Donkin, quien estuvo al frente de ‘Las aventuras de Buck’, el largometraje derivado estrenado en 2022. La producción será responsabilidad de Lori Forte, quien se vincula a anteriores entregas de la franquicia.

VEA TAMBIÉN Chino y Nacho vuelven a Venezuela tras 10 años: ya hay fecha para el comienzo de su gira o

El regreso de la manada tendrá lugar en 2027. La fecha anunciada para Latinoamérica es el 28 de enero y en Estados Unidos llegará a las salas el 5 de febrero.

La última película principal de la saga fue ‘La era de hielo: choque de mundos’, estrenada en 2016. Pese a que los personajes volvieron en 2022 con la historia centrada en Buck, aquella producción se lanzó en Disney+ y no tuvo estreno cinematográfico.

De esta manera, la nueva entrega va a marcar el retorno de Manny y sus amigos a las salas tras 10 años. Una generación que creció con sus aventuras se reencontrará con ellos, mientras nuevos espectadores van a descubrir por qué esta manada sigue conquistando a todo el mundo que la ve.