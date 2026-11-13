"El régimen de Chávez y Maduro sigue en el poder y no atacarán a sus aliados": Expolicía sobre ELN

La Fuerza Pública en Colombia sigue siendo blanco de ataques terroristas perpetrados por grupos armados ilegales, que están utilizando drones para atentar contra la vida de uniformados y estructuras militares. Jorge Eliecer Camacho, excomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, analizó la utilización de estos vehículos aéreos no tripulados y señaló: “Ciudadanos que no tienen nada que ver con el conflicto también están siendo agredidos por parte de los grupos delincuenciales, principalmente las FARC y el ELN”.