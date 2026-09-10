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Marco Rubio

Marco Rubio y Keiko Fujimori confirman que Perú será parte del Escudo de las Américas y revelan lo que permitirá la alianza

septiembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Los dos políticos coincidieron en afirmar que se abre una “nueva era” en las relaciones de Perú con Estados Unidos.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la presidente de Perú, Keiko Fujimori, confirmaron en una rueda de prensa conjunta tras un encuentro que sostuvieron en Lima que el país sudamericano formará parte del Escudo de las Américas.

Fujimori oficializó lo que en la prensa se había confirmado desde horas atrás a la llegada de Rubio a Lima.

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“Como presidente de Perú me alegra informar a nuestro país que Perú formará parte del Escudo de las Américas”, manifestó.

Precisó que Perú sabe lo que es enfrentar al terrorismo y que por ello tomó la decisión de pertenecer a la alianza. “Sabemos lo difícil que es enfrentar a estas organizaciones y por eso vemos la necesidad de unir esfuerzos”.

“Formar parte del Escudo de las Américas nos permitirá tener información más rápida y actuar con más firmeza y actuaremos con todas las facultades que la ley nos otorga”, expresó.

Rubio, entre tanto, afirmó que la amenaza “hoy en día son los grupos transnacionales”. “Son una red de criminales que operan en varios países con enlaces bancarios económicos. Se quieren apropiar del hemisferio y eso no es posible. Hay que enfrentarlos”.

“Tener bandas criminales operando con impunidad en el hemisferio es una amenaza para Estados Unidos”, mencionó.

En ese sentido destacó la importancia del escudo en la lucha contra el crimen organizado.

“Es un escudo en contra de estas bandas criminales. Son 14 países trabajando en conjunto para enfrentar a estos elementos”, afirmó.

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Los dos políticos coincidieron en afirmar que se abre una “nueva era” en las relaciones de Perú con Estados Unidos.

 

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