Greivis Vásquez propuso que se le rinda homenaje a Carl Herrera con una estatua: "Se le debe a los grandes nuestros"

El exbasquetbolista Greivis Vásquez propuso recientemente que se le rinda homenaje a Carl Herrera con una estatua en reconocimiento a su trayectoria.

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La declaración de Vásquez fue realizada en uno de los episodios del espacio digital 'La Superior Podcast'.

"También es importante el respeto que se les debe a los grandes nuestros... Hay una estatua de Magic Johnson, una de Kobe Bryant... ¿Y dónde está la estatua? ¿De Herrera?", preguntó Vásquez.

"Hay una estatua de Messi por ahí (en el estado Zulia)... ¿Dónde está la estatua de Carl Herrera, aquí en Venezuela?", cuestionó.

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Al margen de las palabras de Vásquez, cabe apuntar que Carl Herrera fue fundamental para el baloncesto venezolano.

En pocas palabras, Herrera logró "romper las barreras" internacionales al convertirse en el primer jugador venezolano en llegar a la NBA y ganar dos campeonatos consecutivos con los Houston Rockets (1994 y 1995).

Greivis Vásquez también tiene su crédito, pues llegó a la NBA en 2010 como el tercer jugador venezolano en la historia de la liga, después de Carl Herrera y Óscar Torres.